Hokejová extraliga se vrací. Na druhý svátek vánoční je v neděli na programu šest ze sedmi klání 30. kola a v rámci nich i vždy atraktivní souboj Třince s Vítkovicemi (17 hodin). Roli favorita budou bezesporu plnit domácí obhájci titulu, Ostravané, které čeká jubilejní 3000. zápas v nejvyšší soutěži, však chtějí potvrdit vzrůstající formu.

Utkání 17. kola hokejové extraligy mezi Vítkovicemi a Třincem. | Foto: Deník/Petr Kotala

Předvánoční kolo bylo odloženo vzhledem ke katastrofě na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, rivalové se tak z Kladna, respektive Liberce, vrátili už o den dříve. Nyní jsou však nachystáni bojovat o další důležité body do tabulky.

Oba dosavadní souboje v sezoně ovládli Slezané. Ve Werk Aréně vyhráli Oceláři gólem Libora Hudáčka 4:3 po prodloužení, v Ostravě pak dlouho vyrovnanou bitvu rozhodl Třinec v závěrečných deseti minutách a zvítězil 6:3.

„Jedno derby v sezoně jsem už zažil, to utkání si pamatuji. Do konce padesáté minuty jsme s nimi hráli dobrý hokej. Deset minut jsme tam nechali Machyho vykoupat. Pamatuju si ty nájezdy, co na něj jezdili. V tomhle jsme mu vůbec nepomohli, ale padesát minut jsme s nimi hráli myslím vyrovnané utkání,“ řekl pro klubový web trenér Vítkovic Jiří Veber.

Třinec sice prohrál poslední dvě utkání, v nichž získal jediný bod, ale poměrně pevně se usadil na třetí příčce za suverénním duem Pardubice, Sparta. Vítkovice naproti tomu dvěma výhrami odpoutaly od poslední Mladé Boleslavi, a z dvanácté příčky se budou snažit přiblížit se středu tabulky.

„Víme, co tam mají za hráče. Mají tam neskutečnou sílu a kvalitu dopředu. Je tam vidět ta kvalita a sebevědomí těch hráčů, kteří už mají něco za sebou. Bude to těžký zápas, těžký soupeř. Čtyřikrát za sebou vyhráli, pohybují se v těch horních patrech,“ uvedl Veber.

„Jdeme do toho s respektem, pokorou, ale jsem přesvědčený o tom, že s týmem můžeme hrát s každým. Teď se nebudu bavit o tom, že je budeme pravidelně porážet, ale porazit se dají. Bude záležet na momentální formě a přístupu všech našich hráčů,“ dodal Veber.