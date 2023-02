Skóre utkání otevřeli jako první domácí Bruslaři, když v 15. minutě překonal Stezku střelou do horního roku Dvořáček. Ostravané odpověděli až na začátku druhé třetiny, Novotného propálil dělovkou Bukarts. Jenže nerozhodný stav vydržel jen chvíli, ve 27. minutě rozhodčí nařídili trestné střílení poté, co domácího Dvořáčka v samostatném úniku podrazil Gewiese. A exekutor Bruslařů Lantoši se nemýlil.

Přestřelka pokračovala, o dvě minuty později srovnal Chlán na 2:2 a na začátku závěrečné třetiny poslal Vítkovice poprvé do vedení Prčík svým prvním gólem v extralize! Bruslaři se snažili zápas prodloužit, ale Ostravané výborně bránili a to, co jim náhodou proklouzlo, zlikvidoval v dramatickém power play Stezka.

„Získali jsme tři body s vynikajícím soupeřem. Mladá Boleslav byla celý zápas aktivnější. My jsme zápas odbojovali, štěstí se k nám přiklonilo. Oslabení jsme odehráli parádně a jsme moc rádi za tři body. Gratulace gólmanovi (Aleši Stezkovi) i hráčům. Vítězství před reprezentační pauzou pro nás určitě bude vzpruha,“ uvedl Radek Philipp, asistent trenéra HC Vítkovice Ridera Miloše Holaně.

Hokejová extraliga - 45. kolo:

BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Dvořáček (J. Stránský, Čech), 27. Lantoši (TS) – 24. Bukarts (Raskob), 29. Chlán (Bukarts, Gewiese), 46. Prčík (Mueller. Bukarts). Rozhodčí: Pražák, Sýkora – Ondráček, Zíka. Vyloučení: 2:6. Využití: 0:1. Střely na branku: 32:23. Zásahy brankářů: 20:30. Diváci: 3222.

BK Mladá Boleslav: Novotný – Čech, Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, R. Jeřábek, Bernad, Štich – Söderlund, O. Najman, Lantoši – Lunter, Fořt, Šťastný – Přibyl, Malát, Šmerha – J. Stránský, Bičevskis, Dvořáček. Trenér: Jiří Kalous.

HC Vítkovice Ridera: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Prčík, Raskob, Gewiese, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Mueller – Marosz, L. Krenželok, Kotala – Lindberg, Chlán, Kalus – Jarůšek, Dej, Fridrich. Trenér: Miloš Holaň.