Nejprve věnoval pár vět porážce, která byla třetí během pěti dnů, navíc Vítkovice už dvanáct utkání nebodovaly naplno. Posléze dostal otázku ohledně reakce diváků. „Nejprve musím říct, že jsme neměli podporu od začátku našeho působení. A víme, o kom mluvíme. Ale fanoušek si zaplatil a jsem rád, že na dvojzápas se Spartou a Mladou Boleslaví přišli, víme, že program je teď nabitý. Fanoušek má právo na své projevy, a vůči mé osobě dnes vyjádřili svou nespokojenost,“ uvedl.

„Pokud jde o to, jestli nemám chuť rezignovat, tak záleží, kdo mě zná, a kdo nezná. Není to tak, že bych se držel nějakého bydla, ve Vítkách jsem dlouho, zažil jsem parádní i horší chvilky, tahle je jedna z nejtěžších. Srovnávám to s tou před dvěma roky, kdy jsme prohráli snad sedmkrát nebo osmkrát v řadě, a pak jsme tady hráli s Litvínovem, který jich měl deset. A zvládli jsme to. Vše se pak otočilo, byť jistě, kádr byl o dost zkušenější,“ zavzpomínal Petr.

„Neříkám, že tyto myšlenky jsou příjemné, ale vím, že tohle sport přináší. Lidé už řvali na mnohem zkušenější trenéry v různých sportech. Rozhodně mi ale nepřišlo do hlavy, abych předstoupil před kluky, a řekl, že s tím sekám,“ pokračoval Petr.

Důvod? „Spoustu chlapců znám strašně dlouho, vím, jak to mužstvo pracuje, vím, o čem se bavíme, kolik času spolu trávíme a normální fanoušek ani nepochopí, co vše za skladbou týmu a za tím, co s tím souvisí, vůbec stojí. Ale chodíme kolem horké kaše, od začátku nám nikdo nevěřil. A teď tu otázku otočím. Když složíte tým skrz celou republiku, něco jste s kluky prožili, víte o nich mnoho, tak přece teď do toho jako velitel nehodíte vidle. Za hráči stojím,“ vysvětlil svůj postoj kouč.

„Zároveň ale nemám potřebu těm desítkám nebo stovkám lidí to zdůvodňovat. Křičí, tak ať si na Petra zakřičí. Třeba každou komerčku, nebo když nehraje hudba, ale hlavně ať podporují mužstvo. Je tady spousta kluků, kteří mají velký potenciál. Že jim to momentálně nejde? Když je já a lidé kolem nepovzbudí, a místo toho udělám ego, shodím to a půjdu do prd…, odpočinu si s rodinou a pak vezmu jiný job… To není můj styl,“ dodal.

Tato slova vyřkl nedlouho po tom, co v šatně rozmlouval s hráči sám majitel klubu Aleš Pavlík, od něhož má nadále podle svých slov podporu. „On je ale součástí týmu a je s ním propojen na denní bázi, jsme s ním neustále v kontaktu, takže to nebylo jako v jiných klubech ve světě, že by z toho byl poplach. Ta situace byla výjimečná jen v tom, že majitel s hráči seděl sám. Cítím ale z toho konstruktivní řešení ze všech stran. Každý si k tomu něco řekl, a po tomhle ani nejde mít chuť od toho utéct. Za tím týmem budu stát neustále,“ zopakoval Petr.

Zároveň věří, že energii na to, aby se současným stavem něco udělal, on i asistent Pavel Trnka a zbytek realizačního týmu má. „Kdo jiný by ji měl mít, než já a kolegové kolem mně? V každé práci přijdou boule, ale pak také pěkné okamžiky. Je to o tom se zvednout a jít dál. Kluky to samozřejmě štve, ale jako kapitán tuto loď neopustím. A rád si poslechnu, že nemám pravdu. Každý na to má svůj názor,“ vysvětloval dál Jakub Petr.

„V týmu jsou i zkušení hráči, reprezentanti a asi potřebují impuls, o kterém se vždy mluví, je to řešení. Byli jsme přesvědčeni, že někteří hráči se rozehrají rychleji, ale nejde jim to, ten vývoj tam není, jaký by být měl. Ale přece to nezabalím, nevezmu si odstupné, neudělám si pěkné Vánoce a nepočkám do konce sezony, jaký nový job se objeví. Věřím, že když budeme všichni v realizačním týmu cítit, že dál to nepůjde, a tým nebude haprovat jen ohledně herní stránky, tak budeme ti první, kdo se z očí do očí pošleme do prd… a popřejeme si hodně štěstí,“ doplnil Jakub Petr.

V neděli se se svým týmem pokusí o nápravu v těžkém, ale důležitém duelu v Litvínově. „Dáme si teď den volno, protože ho máme minimálně, zregenerujeme, a v sobotu potrénujeme. Bude fajn na dvacet čtyři hodin na hokej zapomenout, že se hráči neuvidí a neuvidí ani arénu. Teď to je spíše být psychologem než pořád opakovat hokejové věci,“ uzavřel Jakub Petr.