Trenéři Karel Suchánek a David Moravec tak poprvé od svého nástupu na střídačku ostravského celku na začátku března a deseti výhrách v řadě poznali, jaké je to prohrát. Přitom v první třetině měla víc šancí Poruba, která se nakonec i ujala vedení, když v 17. minutě využil přesilovou hru Hudeček.

Pak RT Torax po disciplinárním prohřešku Hlavy dostal dokonce sedmiminutovou početní výhodu, v níž sice nejprve o těsný náskok přišla gólem Machaly, ale jen 43 vteřin nato se prosadil hostující Korkiakoski. Ještě před koncem druhé třetiny ale srovnal Frye.

Rozhodnutí tak přinesla závěrečná část, kdy se trefili domácí Filip, Račuk a Melka, na což Ostravané dokázali reagovat pouze zásahem Tomana. „Myslím si, že jsme prohráli zaslouženě, protože ve druhé třetině jsme měli sedmiminutovou přesilovku, vytěžili jsme z ní jeden gól, ale také jednou jsme inkasovali a to byl asi zlomový moment. Jinak jsme nebyli schopni eliminovat tlak soupeře, chyběla mezihra a pak se kupily chyby,“ hodnotil kouč David Moravec.

„Ale poučíme se z toho, hned máme další zápas a kluci vědí, kde nás tlačí bota. Jde o to hrát jednodušeji a zbytečně si to nekomplikovat. Jsem rád, že jsme neodevzdali konec, dali gól a naladili se do druhého utkání,“ dodal Moravec.

Rytíři Kladno - HC RT TORAX Poruba 2011 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 32. Machala (Plekanec), 37. Frye, 50. Filip (Marosz, Račuk), 53. Račuk, 58. Melka – 18. Hudeček (Teper, Kozák), 32. Korkiakoski (Jáchym, Stloukal), 59. Toman (Szathmáry). Rozhodčí: Čech, Jaroš – Otáhal, Komínek. Vyloučení: 3:3, navíc Hlava (Kladno) 5 a do konce utkání. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Bez diváků. Stav série: 1:0.

Kladno: Košarišťan – Frye, Mikliš, Snuggerud, Sorokin, Suchánek, Zacharčuk, Zelingr – Machala, Plekanec, Jágr – Filip, Marosz, Račuk – Hlava, Pitule, Melka – Guman, Machač, Kubík. Trenéři: Čermák, Burger a Kregl.

Poruba: Foltán – Teper, Žovinec, Urbanec, Voráček, Kozák, Szathmáry, Slavík – Hotěk, Hudeček, Kanko – Sikora, Raška, Pořízek – Špaček, Toman, Endál – Korkiakoski, Jáchym, Stloukal. Trenéři: Moravec a Suchánek.