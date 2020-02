Zatímco celek z hlavního města si v tabulce polepšil na druhou příčku (se třemi odehranými zápasy navíc proti svým nejbližším konkurentům), Ridera zůstala na svém a od posledních Pardubic ji nadále dělí pět bodů.

Včerejší střetnutí rozhodli Pražané ve druhé třetině. Vítkovický kanonýr Bukarts sice v polovině prostředí části vstřelil branku, čímž odpověděl na trefu Buchteleho ze třetí minuty, stejný hráč ale v čase 35:00 v přesilové hře vrátil domácím vedení, které ještě před druhou sirénou potvrdil Forman. Ten byl autorem i čtvrtého gólu v úvodu závěrečné dvacetiminutovky. Také v početní výhodě.

Devětadevadesát vteřin před koncem sice ještě skóroval hostující Mallet, ale tento gól víc než jen korigování konečného stavu neznamenal. Vítkovice tak prohrály poprvé po čtyřech výhrách v řadě.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Hlinka (Sparta): "Hráli jsme dobře od začátku do konce. Důležitý gól jsme dali v přesilové hře ve druhé třetině, který byl zlomový, odskočili jsme na 3:1. Pak si myslím, že jsme zápas kontrolovali. Chceme poděkovat klukům za velmi dobrý výkon a tři body. Třetí formace hrála výborně, dneska jim to sedlo. To je přesně to, co od nich očekáváme, produktivitu. Jsou to výborní hráči. Celé mužstvo hrálo dobře a zaslouženě jsme vyhráli."

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Viděli jsme zasloužené vítězství Sparty. Náš výkon byl dobrý pouze ve druhé třetině a to na znovu rozjetou Spartu nestačilo. Góly, které padly, byly přesně ty, o kterých jsme si mysleli, že díky nim tady můžeme bodovat, to znamená brejky, přesilové hry. Podařilo se to Spartě. Otáčet 4:1 proti takhle rozjeté Spartě je samozřejmě těžké. Hráli jsme totální vabank, kde Sparta měla ještě spoustu příležitostí a stále měla hlad po gólech, ale výborným výkonem gólmana jsme to už nedopustili. Ještě jsme dali gól naděje na 4:2, ale času už bylo málo."

HC Sparta Praha – HC Vítkovice Ridera 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Branky: 4. Buchtele (Pavelka), 35. Buchtele (Forman, Pech), 38. Forman (Buchtele), 43. Forman (Košťálek, Pech) – 31. Bukarts (J. Hruška, Lakatoš), 59. Mallet (Dudas, Rosandič). Rozhodčí: Šindel, Šír – Klouček, Ganger. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Diváci: 5684.

Sparta Praha: Machovský – Kalina, Blain, Jeřábek, Pavelka, Dvořák, Košťálek – Rousek, Sukeľ, Řepík – Kudrna, Smejkal, Říčka – Buchtele, Pech, Forman – Kropáček, Pšenička, Dvořáček. Trenéři: Hořava, Ton a Hlinka.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, Trška, Rosandič, Dudas, Výtisk, R. Černý, L. Kovář – Bukarts, J. Hruška, Lakatoš – Baláž, Roman, Schleiss – Dej, R. Veselý, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenéři: Trličík, Klesla a Svozil.