Slovinského gólmana jen 16 vteřin po návratu ze šaten překonal tečí Daňo, ale pro vysokou hůl mu trefa nebyla uznána. Oceláři však pokračovali v tlaku. I díky nejprve klasické přesilovce a poté dokonce pětiminutové početní výhodě za vyloučení Ševce do konce zápasu, měli řadu slibných příležitostí. Ani zde se ale žádná neujala.

Pozorný proti nájezdům soupeře byl ale i na opačné straně kluziště Kacetl, který se nenechal zaskočit, oslabení navzdory. Gólové ticho v utkání i celé sérii ukončil až 55 vteřin před druhou pauzou po Chmielewského nahrávce Michal Kovařčík.

Třinci se povedl i vstup do závěrečné dvacetiminutovky. Po vzájemné šarvátce byli na trestné lavici Marcinko s Fořtem, hrálo se čtyři na čtyři, když se před Krošelje dostal Musil. Ač defenzivní obránce, zakončil ve stylu velkých střelců.

Hotovo však nebylo. Boleslav si vytvořila několik slibných možností, Třinec ale podržel brankář Kacetl, který tak vychytal druhou nulu během letošního play-off. Navíc v závěru přidal třetí gól Roman.

"Vstup do zápasu jsme neměli špatný a první třetinu jsme hráli docela slušně. Tušili jsme, že se Třinec ve druhé třetině zlepší a zatlačí nás. To se stalo. Pak přišel moment, kdy jsme byli vyloučeni na pět minut, ztratili jsme hráče, ale ubránili jsme to strašně dlouhé oslabení. Třinec má nejlepší přesilovku v lize, pro nás to bylo povzbuzením. Bohužel jsme v závěru inkasovali gól. Skočil tam hráč ze střídačky, a než jsme ho zaregistrovali, tak se něj přihrálo a skóroval," litoval kouč Mladé Boleslavi Radim Rulík.

"Gól do šatny pomohl Třinci, nám ublížil a ve třetí třetině jsme dostali dvě branky po buly. Hlavně při druhém jsme to měli mít lépe rozebrané. Bohužel jsme z toho inkasovali podruhé a zápas byl rozhodnutý," doplnil.

Domácí trenér Václav Varaďa přiznal, že první třetina nebyla od jeho týmu ideální. "Měli jsme kliku v několika situacích a Ondra Kacetl nás podržel," uznal. "Od druhé jsme po faulu nesehráli přesilovky moc dobře, ale měli jsme kliku, že jsme dali gól do šatny. Pomohl nám, hráči si začali více věřit. Ve třetí třetině to byl boj. I když si Boleslav nějaké šance vytvořila, tak jsme je ustáli a dali dva další góly," byl rád.

Oba se také vyjádřili k zákroku Martina Ševce na Marka Daňa. "Měli to u střídačky, viděli to lépe. Z té naší jsem to neviděl úplně přesně. Neznám pravidla, ale z reálu mi to nepřišlo zákeřné, možná na dvě minuty, na pět ne," řekl Rulík.

Varaďa měl moment před sebou. "Marko měl kotouč, který zapomněl za sebou. U toho upadl v nějakém minisouboji a byl na jedné noze, druhou měl na koleni. Viděl jsem Ševce, který byl velmi zatnutý, neprojevil se dopředu, ale možná to mohl ovlivnit tím, že zastaví a ke kontaktu nedojde. Kdyby měl Marko obě nohy na ledě, tak to faul není," hodnotil.

"Hokej bolí a takové situace se stávají. Rozhodčí to ohodnotili na pět minut, měli jsme přesilovku, a ta nebyla využitá," dodal Václav Varaďa.

Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 40. M. Kovařčík (Chmielewski, Dravecký), 44. D. Musil (M. Růžička, A. Nestrašil), 60. M. Roman (Daňo, P. Vrána). Rozhodčí: Pražák, Sýkora – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:2, navíc Ševc (Mladá Boleslav) 5 minut a do konce. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 1:0.

Třinec: Kacetl – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Zahradníček, M. Adámek – Daňo, P. Vrána, Martin Růžička – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Svačina, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski – Dravecký. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pavel Pýcha, Ševc, Jánošík, Pláněk, Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Kotala, Bičevskis, D. Šťastný – Eberle, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Adam Raška I, T. Knotek, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Haken.