V úvodní šanci sice byl hvězdný útočník Jaromír Jágr, ovšem vzápětí dostaly Vítkovice přesilovou hru a tu využil Hruška. Domácí pokračovali v dobrém výkonu a ještě v první třetině navýšil jejich vedení dobrou tečí Kalus.

Od druhé třetiny se ale hosté zlepšili, více bruslili a odměnou jim bylo snížení Pituleho v polovině základní hrací doby. V dalším průběhu sice rytíři měli několik výtečných možností srovnat, ale bez úspěchu. Proti byl vždy vynikající brankář Stezka. To se však dalo říct i na druhé straně o šancích Vítkovic, které ztroskotaly Bowovi.

„Myslím si, že o výsledku rozhodla první třetina, kde jsme podali velmi špatný výkon. Vůbec jsme nebruslili, nestíhali, Vítkovice hrály do těla a my se s tím nedokázali srovnat. Prohráli jsme 0:2, holt hokej se hraje šedesát minut, my hráli jen čtyřicet,“ uvedl hostující kouč David Čermák.

Vítkovický trenér Miloš Holaň byl spokojenější. „Takhle bychom si představovali vstup do utkání doma. Být aktivní, na puku a hodně šancí. Tam jsme výsledkem 2:0 položili základ na vítězství. Velice dobrý výkon podal i brankář Stezka, navíc jsme si pomohli gólem z přesilovky. To je velké plus a obrovské, že jsme ubránili možná jednu z nejlepších přesilovkových formací v extralize,“ byl rád Holaň.

HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. J. Hruška (Marosz), 19. M. Kalus (R. Bondra, Dej) - 29. Pitule (M. Beran, Bláha). Rozhodčí: Mrkva, Kika - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 7:5, navíc Dotchin (Kladno) do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 5695.

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjev, Gewiese, Galvinš, J. Stehlík, Koch, L. Kovář - Svačina, Marosz, L. Krenželok - Fridrich, J. Hruška, Roberts Bukarts - R. Bondra, Dej, M. Kalus - Krejsa, Chlán, Bernovský. Trenér: Holaň.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, J. Suchánek, Donaghey, Baránek, Wood, Nilsen - Jágr, Plekanec, Hlava - Kristo, Kubík, Dvořáček - Melka, M. Filip, Račuk - M. Beran, Pitule, Bláha. Trenér: D. Čermák.