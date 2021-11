Vítkovice tak po čtvrtém utkání v řadě, kdy bodovaly, posunuly v tabulce nejvyšší soutěže už na osmou příčku. Přitom první třetina mnoho zábavy před tisícovkou diváků nenabídla. Snaha se oběma týmům upřít nedala, šance ovšem scházely, a s ošemetnými závary před svými brankami si gólmani poradili.

Druhá dvacetiminutovka už byla výrazně atraktivnější. Vše odstartoval tvrdý střet Holíka s Kalusem, který hostující hráč odskákal zřejmě zraněním ramene, do vítkovického útočníka se pak pustil bek Ďaloga. Vzápětí měl tutovku domácí Hruška, ale z nájezdu trefil jen tyčku, na opačné straně pak Stezka vychytal nadějnou možnost Malleta.

V čase 29:00 padl první gól, když po práci Deje a Solovjova skóroval do prázdné branky Bukarts. Pak měla šance Kometa, tu největší Mueller, ale jeho lapačkou skvěle čapnul Stezka.

Emoce v hale rozjitřil i střet Hollanda s Lakatošem, po kterém se těžce sbíral kanonýr Vítkovic. Pomstil se čtyřicet vteřin před druhou sirénou, kdy brankář Tomek nestačil utěsnit skulinu u levé tyče a Ostravané vedli už o dvě branky.

Ve třetí třetině Kometa přitlačila, byla střelecky výrazně aktivnější, větší šance si však vytvářet nedokázala. Prosadila se až pár vteřin po konci přesilové hry, kdy za Stezkou skončila 38. střela jihomoravského celku v duelu. Snížil kanonýr Mueller.

To Kometu nastartovalo, další přesilovku sice nevyužila, ale necelé tři minuty před koncem se se štěstím prosadil Mueller. Na časomíře však oteklo jen 42 vteřin, když za Tomkem skončila Plášilova rána od modré čáry. Na tento úder už Kometa odpověď nenašla.

Mrzí nás, že v závěru, kdy jsme se dotáhli na remízový výsledek, tak jsme byli schopní to utkání ztratit. Je to škoda, protože utkání bylo vyrovnané, ale odjíždíme bez bodů,“ řekl trenér Komety Jiří Kalous, který připomněl i fakt, že po říjnové výhře Vítkovic 2:1 v Brně, kdy byl poměr střel 41:22 pro jeho tým, to vypadalo podobně i v Ostravě (44:26). Jen ve druhé třetině šlo na skvělého Aleše Stezku 22 ran. Výsledek? Vítkovice vedly 2:0.

„Mají proti nám štěstí, protože nás dvakrát porazili v zápasech, kdy to bylo minimálně vyrovnané. Spíše se to přiklánělo k nám. Bohužel jsme to nikdy nedotáhli do konce. Co tomu chybí? Důraz, větší tlak do brány, proměnit víc šancí. Když to neuděláme, nezasloužíme si vyhrát,“ hodnotil Kalous, jemuž navíc přidělalo starosti zranění ramene v případě Petra Holíka. „Těžko říct, počkáme na vyšetření a uvidíme,“ uvedl kouč.

Domácí byli za tři body rádi. „Dvě třetiny to byl vyrovnaný zápas. Byli jsme lepší v zakončení, vybudovali jsme si náskok. Ve třetí třetině nás Brno zavřelo, báli jsme se o výsledek. Chvíli před koncem vyrovnali, ale my si vážíme toho, jak mužstvo zareagovalo. Jsme za to vděční,“ uvedl asistent vítkovického trenéra Radek Philipp.

Vítkovice Ridera – Kometa Brno 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 30. Roberts Bukarts (A. Solovjov, Dej), 40. Lakatoš (A. Solovjov, Roberts Bukarts), 58. Plášil (Kalus) – 50. P. Mueller (Meluzín), 58. Zaťovič (R. Holland, P. Mueller). Rozhodčí: Obadal, Stano – Gerát, Šimánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 1000.

Vítkovice: Stezka – A. Solovjov, R. Polák, Galvinš, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Marosz, Roberts Bukarts – Lednický, Chlán, Fridrich. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Kometa Brno: Tomek – Gulaši, Bartejs, Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, L. Forman – Meluzín, Rákos, Vincour – Zaťovič, P. Holík, P. Mueller – R. Pavlík, Krištof, L. Horký – Dočekal, Ostřížek, Mallet. Trenéři: Kalous, Horáček a Zábranský.