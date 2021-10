Oba týmy končily nedělní duely v prodloužení. Dynamo prohrálo s Olomoucí, Vítkovice otočily zápas v Českých Budějovicích, kde jejich vítězný gól trefil Petr Fridrich. „V Pardubicích očekávám parádní atmosféru. Diváci jsou tam fantastičtí,“ řekl úvodem kouč Vítkovic Miloš Holaň. Dobře ví, o čem mluví, Pardubice v minulosti totiž trénoval.

Pardubičtí, jak již bylo zmíněno, na domácím ledě prohráli v prodloužení s Olomoucí 0:1, ale jinak góly střílet umí. Například osm branek si do statistik připsal dvaatřicetiletý útočník Robert Říčka, který před sezonou dorazil z pražské Sparty. Pro zajímavost nejlepším střelcem Vítkovic je čtyřgólový Petr Fridrich.

„Dívám se taky na to, že Olomouc tam uhrála remízu 0:0. Je to mužstvo, které hraje na špici a zřejmě bude hrát na špici. Výborně doplnili kádr, mají na to prostředky. My tam jedeme s dobrou obranou a já si přeji i se zdravým sebevědomím,“ poznamenal padesátiletý šéf vítkovické lavičky.

Vítkovice hrají v Pardubicích ve středu, v pátek se pak budou rvát o body v nedalekém Hradci Králové. „Samozřejmě jako první se zaměřujeme na zápas v Pardubicích. Potřebujeme do sebe napumpovat sebevědomí. V Budějovicích od půlky zápasu, po vstřeleném gólu, bylo najednou mužstvo úplně jinde a troufám si tvrdit, že jsme byli i lepším týmem,“ řekl ještě Holaň a s přáním dodal: „To bych chtěl, abychom udrželi, aby si hráči začali věřit a konečně se roztrhl pytel s góly. Produktivita je pořád malá a nedá se vyhrávat na 2:1, 1:0.“

Středeční zápas začíná na pardubickém ledě v 18 hodin.