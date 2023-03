Dva góly za 35 vteřin? Nakoplo nás to, řekl vítkovický Kotala. Chválil Muellera

/ROZHOVOR/ Střela, vyražení gólmanem, dorážka. To byl účinný recept, jaký vítkovičtí hokejisté aplikovali v prvním čtvrtfinále extraligového play off proti Kometě, a on vyšel. Jednou z toho těžil i útočník Jakub Kotala, autor druhé branky Ostravanů, díky níž se zaplněné Ostravar Aréna dočkala výhry 3:2 a prvního bodu v sérii. „Play off zápasy takové budou, že nebudou padat moc hezké góly. Jen tlak do brány, důraz, a dorážky. Je to určitě náš záměr,“ řekl.

Atmosféra utkání Vítkovice - Kometa Brno (17. března 2023). | Video: David Hekele