Třiadvacetiletý mladík prošel akademií Salcburku, před rokem hrál v barvách Slovenska na mistrovství světa. Dříve působil také v brněnské Kometě. V posledním ročníku slovenské ligy nasbíral v 51 zápasech 13 kanadských bodů (0+13).

„Patrika Kocha znám už ze svého působení v Košicích a je to hodně talentovaný kluk. Jeho výkony mají stoupající tendenci a nyní nastalo ideální období na to, aby změnil prostředí slovenské extraligy. Vím, že už v minulé sezoně o něj byl zájem z řady klubů a pro Košice to byl tehdy malý zázrak, že jej udržely v týmu. Věřím, že by se mu mohlo u nás dařit,“ řekl pro klubový web k novému přírůstku v týmu sportovní manažer Roman Šimíček.

On i trenéři mají jasno i ohledně dvou současných hráčů v kádru. Minimálně ještě jednu sezonu bude v Ostravě působit kanadský obránce Jesse Dudas, jež v závěru minulého přestupního období přišel z maďarského DVTK a v deseti odehraných utkáních zaujal. „Trenéři byli s jeho hrou a výkony i přístupem spokojení. On sám si přál ve Vítkovicích pokračovat, takže vlastně nebylo, co řešit,“ objasnil Šimíček s tím, že on sám s tímto postojem souhlasil.

„Je to další z kousků do té naší vítkovické mozaiky, která věřím, bude v další sezoně úspěšná,“ dodal šéf sportovního úseku Vítkovic, které se pak na další dva roky pojistily služby zkušeného útočníka Jana Hrušky.

Ten přišel z Komety Brno rovněž v průběhu uplynulé sezony, nakonec v patnácti utkáních se postaral o 13 kanadských bodů (4+9) a výrazně přispěl k udržení extraligy.

„Honza Hruška k nám přišel po konci v Kometě s jednoznačným odhodláním nám pomoci s extraligovou záchranou a s tím, že ve Vítkovicích bude i v příští sezoně. Okamžitě se zařadil mezi tahouny a klíčové postavy týmu. Záchrana se podařila a je jasným důkazem toho, že to tady u nás v Ostravě myslí smrtelně vážně, že jsme se domluvili na pokračování spolupráce nejen v následující sezoně, jak bylo původně slíbeno, ale také ještě o jeden rok navíc. Je to známkou, že chce být součástí jádra vítkovického týmu, z čehož máme radost a ceníme si toho. Přesně z takových hráčů chceme poskládat náš tým,“ potěšilo hlavního trenéra Mojmíra Trličíka.

Kádr ostravského celku už v prvních okamžicích nového přestupového okna posílili obránce Jakub Kubeš z Přerova a útočník Josef Mikyska z Trenčína. Naopak klub opustilo sedm hráčů - zadáci Martin Bodák, Blaž Gregorc, David Kvasnička a Mislav Rosandič, z útočníků pak Lotyši Roberts Bukarts s Frenksem Razgalsem a navíc Miroslav Indrák.