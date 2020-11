Domácí si výrazně pomohli v úvodu střetnutí, kdy skórovali Kodýtek s Kracíkem. Ještě v první třetině sice snížil Marosz, ale dvě přesilovkové trefy Stacha a Kodýtka v prostřední dvacetiminutovce významně naklonily zápas na plzeňskou stranu.

To se ještě Vítkovičtí snažili zvrátit v závěrečné části. Hned v první minutě se prosadil Schleiss a za nedlouho v oslabení i Marosz. Vyrovnat však hosté už nestačili. Naopak.

V závěru pečetili triumf Škodovky Kantner a Suchý.

Ohlasy trenérů:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Velice slušné dvě třetiny z naší strany. Oproti včerejšímu zápasu jsme měli ve hře lepší pohyb, kontrolovali jsme puk a po právu jsme šli do vedení. Vstup do třetí třetiny a hned jsme dostali po minutě gól, následně jsme inkasovali ve vlastní přesilové hře a z utkání bylo drama. Naše výkonost je taková křehká, dnešní zápas jsme si měli zkušeněji pohlídat. Dostal nás z toho až gól Matyáše Kantnera na 5:3, který byl hodně důležitý."

Mojmír Trličík (Vítkovice): "My jsme měli špatných prvních pět minut v utkání, kdy jsme hráli velice špatně a inkasovali jsme dva góly. Následně jsme to herně srovnali, brankou jsme se dostali na kontakt a ve druhé třetině jsme mohli i srovnat. Plzeň se vrátila do hry našimi třemi fauly krátce po sobě, dvě početní výhody využila a v prostřední části naprosto dominovala. Před třetí periodou jsme věřili, že i manko tří branek se dá dohnat. Opět jsme se dostali až na rozdíl jediné trefy. Na spadnutí bylo i vyrovnání, bohužel se to nepodařilo a Plzeň z brejku a gólem do prázdné brány pak rozhodla."

Škoda Plzeň – Vítkovice Ridera 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 3. Kodýtek (Jiříček, Vráblík), 6. Kracík (Musil), 24. Stach (Gulaš, Kracík), 31. Kodýtek (Stach, Vráblík), 56. Kantner (Pour), 60. Suchý (Čerešňák) – 16. Marosz (Polášek), 41. Schleiss (Lakatoš, R. Polák), 45. Marosz (Štencel). Rozhodčí: Pešina, Šindel – Šimánek, Zika. Vyloučení: 6:4, navíc Schleiss (Vítkovice) 10 minut. Využití: 2:0. V oslabení: 1:1. Bez diváků.

Plzeň: Pavlát – Kaňák, Čerešňák, Lang, Stříteský, Vráblík, Jiříček, Kvasnička – Suchý, Mertl, Gulaš – Musil, Kracík, Malát – Pour, Stach, Kantner – P. Straka, Kodýtek, Eberle. Trenéři: Čihák, Špaček a Hanzlík.

Vítkovice: Dolejš – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – Schleiss, J. Hruška, Lakatoš – Dej, Marosz, Šišovský – Dočekal, Mikyska, Mallet – Lednický. Werbik, Bernovský. Trenéři: Trličík, Svozil a Stránský.