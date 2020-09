„Po deseti dnech jsou pozitivně testováni bráni jako vyléčení a pokud nebudou mít pokračující příznaky, mohou se vrátit do běžného života i tréninkového procesu. Negativně testované čekají ještě koncem tohoto týdne kontrolní testy, pokud ty vyjdou opět negativně, také tito se vracejí do procesu,“ přiblížil pro klubový web Trličík.

„Samozřejmě otázkou je, kolik nás (v neděli) bude, zda někdo z negativních nepřibude na listinu pozitivních, nebo jestli u někoho budou přetrvávat příznaky nemoci,“ poznamenal trenér. „Ale přetrvávání příznaků nepředpokládáme. Jsme v pravidelném kontaktu s klubovým lékařem, i s hráči a co mám informace, tak u většiny nemocných už příznaky ustupují,“ dodal s tím, že u nikoho se nevyskytl vážnější průběh nemoci, nebo zhoršení stavu.

Ostravané by se měli poprvé v rámci nového ročníku extraligy ukázat už příští pátek na ledě Českých Budějovic. Tedy pět dní po návratu do tréninku. Zatím podle Trličíka těžko odhadovat, jak na tom hráči budou. „Každopádně ti, kteří nejsou pozitivní, obdrželi od nás, konkrétně od kondičního trenéra Igora Horyla, individuální plány, aby se i v podmínkách karantény mohli udržovat v kondici. A podobné je to i u hráčů, kteří byli pozitivně testováni, také oni dostávají a dostanou program tak, aby se mohli individuálně připravovat,“ odhalil Trličík.

„Věříme, že budeme v co nejlepší formě a v co největším počtu, ale nerad bych předbíhal, uvidíme v neděli při prvním tréninku,“ doplnil, který sonduje také zdravotní stav trojice zraněných hráčů – obránce Jesse Dudase a útočníků Zbyňka Irgla a Jana Hrušky.