K těmto krokům přistoupil ostravský klub po sérii čtyř porážek v řadě, která upoutala Rideru k holému boji o předkolo play-off. „Před několika týdny jsme avizovali změny v případě, že nedojde ke zlepšení výkonů a výsledků. Jako první jsme udělali změnu na trenérských postech. Bohužel uplynul další čas a výkony ani výsledky se nijak nezlepšily a nezlepšují, takže je potřeba pokračovat ve změnách, ty se tentokrát už budou dotýkat hráčského kádru,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček s tím, že u některých hráčů nevidí, že by odváděli na ledě maximum.

„Takový postoj ale akceptovat nechceme a vzhledem k tomu, že všichni reprezentujeme Vítkovice, jejich slavnou historii, reprezentujeme naše fanoušky a naše partnery, tak to akceptovat ani nemůžeme,“ dodal Šimíček.

O kom je řeč, je jasné. Právě o odcházejících Trškovi se Štenclem. „Jsme si vědomi, že i tito dva hráči mají svůj podíl na tom, že se před rokem podařilo zachránit ve Vítkovicích extraligu. Tehdy pro tým odevzdali maximum. Bohužel teď stejné nasazení a stejné odhodlání už u nich nevidíme. Nebylo tam za předchozích trenérů, není tam ani nyní za nových. Proto jsme se rozhodli ukončit naši spolupráci s tím, že je potřeba dát prostor hráčům, kteří chtějí, opravdu chtějí a budou bojovat za Vítkovice,“ vysvětlil Roman Šimíček.

Že situace není dobrá, přiznává i hlavní kouč Miloš Holaň. Beze změn to podle něj nepůjde. „Jednoznačně jsme se shodli s vedením, že tento krok uděláme, protože je nutný,“ uvedl Holaň.

Brzy po ohlášení odchodů spatřil světlo světa i první novic v kádru. Stal se jím Guntis Galvinš, který před pár dny opustil z rodinných důvodů kádr třineckých Ocelářů, s nimiž slavil v roce 2019 mistrovský titul, a vrátil se do Lotyšska. Teď je ale opět zpět v Česku, Moravskoslezském kraji, ovšem u konkurence.

„Galvinš je zkušený hráč. Má třicet čtyři let, je mistrem z Třince, je stabilním hráčem lotyšské reprezentace, hrál na mistrovství světa i na olympiádě. Máme na něj i velice dobré reference z Třince, takže i proto si myslím, že nám obranu vyztuží,“ objasnil Miloš Holaň.

„Je to dobrý krok ke zlepšení, protože všechno začíná od obrany, od toho se chceme odrážet. Navíc dnes i obránci jsou součástí ofenzivní hry, takže i to k tomu patří. A co bude v útoku? Na tom pracujeme s vedením, i tam se dočkáme změn,“ slíbil trenér.

Podobně mluví i Šimíček. „Se změnami začínáme od obrany, protože jak už řekl Miloš Holaň, od té všechno začíná. Brzy – po doladění všech administrativních věcí – oznámíme příchod další obránce, ale tím rozhodně nechceme skončit. Máme v hledáčku i další, logicky i do útoku, který máme v plánu posílit,“ uzavřel sportovní manažer Vítkovic.