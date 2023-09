/FOTOGALERIE/ Hokejisté Vítkovic jsou již ve Finsku, kde sehrají v rámci Ligy mistrů dva zápasy ve třech dnech. V pátek se představí na ledě Pelicans Lahti, v neděli budou bojovat o body v aréně Ilves Tampere. Na to, jak probíhala cesta Ostravanů do Skandinávie, se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

HC Vítkovice Ridera na výjezdu do Finska v rámci Ligy mistrů. Na snímku v popředí kapitán týmu Dominik Lakatoš. | Foto: Deník/Petr Kotala

Vítkovicím vstup do sezony vyšel, obě utkání Ligy mistrů zvládly. Po vydřeném vítězství nad německým Mnichovem (4:3 SN) přehráli svěřenci trenéra Miloše Holaně také švýcarský Rapperswil s Červenkou v sestavě (4:1). V Ostravar Aréně to dohromady slavilo 10 tisíc spokojených fanoušků!

„Máme možnost reprezentovat vítkovický i český hokej na mezinárodní scéně a hrát skvělé zápasy proti nejlepším evropským celkům,“ řekl ještě před startem tohoto ročníku Ligy mistrů trenér Vítkovic Miloš Holaň. Myslím, že by to měla být velká čest i pro naše fanoušky,“ dodal kouč Ridery.

VIDEO: Dres pokřtěn. Vítkovice otevřely s fanoušky sezonu, podívejte se

„Všichni se do Finska těšíme, protože to bude zase jiný styl hokeje, než jaký jsme doposud měli možnost poznat. Nemám zkušenost s těmito mužstvy, možná kromě Lakyho (Lakatoš). Jsem trochu v napětí, co od toho můžeme čekat, protože to je pro nás novinka,“ uzavřel Miloš Holaň.

Po finském tripu přijde na řadu rozjezd nového extraligového ročníku. Ostravské mužstvo ho rozehraje v pátek 15. září domácím duelem s Karlovými Vary. Očekávání příznivců vítkovických barev jsou po loňské jízdě a porážce 3:4 na zápasy v semifinále s Hradcem Králové velká.

VIDEO: Lakatošovo sólo hitem internetu. Viděli jste už parádu kapitána Vítkovic?