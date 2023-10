Nedaří se, nejde to! Hokejisté Vítkovic prohráli nedělní duel 13. kola extraligy na ledě Hradce Králové 0:2 a v neúplné tabulce se propadli na předposlední 13. místo.

Hradec Králové - Vítkovice 2:0 (13. kolo extraligy, 22. 10. 2023) | Foto: HC Vítkovice Ridera

Východočeši rozhodli o svém vítězství v repríze posledního semifinále play-off již v první třetině, kdy se gólem a asistencí blýskl slovenský kanonýr ve službách Mountfieldu Oliver Okuliar. Hradec přerušil sérii čtyř domácích proher v řadě, hosty přestřílel naprosto drtivě 41:13. Ostravané neskórovali podruhé v sezoně.

„Po zápase v Litvínově, který se nám nepodařil, jsme nastavili hlavy na to, že musíme vycházet z dobré obrany, ale bohužel jsme inkasovali jako první. Tři minuty do konce první třetiny z přesilové hry pak přišel druhý gól domácích. Nebylo vůbec jednoduché na to hned reagovat,“ přiznal trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Druhou třetinu jsme odbojovali, ale totálně nám selhala koncovka, nepomohli jsme si ani přesilovými hrami. Do třetí třetiny jsme trochu zredukovali sestavu, udělali jsme nějaký impuls, ale ani závěrečná power-play nevedla k nějakému kontaktnímu gólu a odjíždíme bez bodu,“ dodal kouč vítkovické Ridery Miloš Holaň.

13. kolo extraligy (neděle 22. 10. 2023):

Hradec Králové – Vítkovice 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Jergl (Okuliar, F. Pavlík), 18. Okuliar (Pavelka). Rozhodčí: Hribik, Veselý – Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 4420.

Mountfield HK: Bartošák – Blain, Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, Pavelka, Marcel – Eberle, Miškář, R. Pavlík – Jergl, Tamáši, Okuliar – Jasper, Lalancette, Perret – Šťastný, Estephan, Pilař. Trenér: Martinec.

HC Vítkovice Ridera: Machovský – Grman, Percy, Raskob, Mikuš, Stehlík, Gewiese, L. Kovář – Mueller, Krieger, Bukarts – Lakatoš, Chlán, Zdráhal – Kalus, Claireaux, Kotala – Krejsa, Přibyl, Fridrich. Trenér: Holaň.