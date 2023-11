/FOTOGALERIE/ Skvělý úspěch v Lize mistrů se podařil hokejistům Vítkovic. Úterní postup přes finské Lahti mezi osm nejlepších týmů ve čtvrtfinále ale moc slavit nemohli, čekají je totiž dva zápasy české extraligy v Ostravar Aréně. V pátečním 21. kole hostí pražskou Spartu (17.30 hodin) a v neděli Plzeň (16.00 hodin).

Vítkovice - Lahti (21. 11. 2023) | Foto: Deník/Petr Kotala

„Vážíme si postupu do dalšího kola Ligy mistrů. Teď momentálně je pro nás důležité, že zápas s Lahti nám ukázal některá pozitiva i negativa, dobré i špatné věci, které bychom chtěli využít do dalších, hlavně extraligových zápasů,“ řekl Jiří Veber, asistent trenéra HC Vítkovice Ridera Pavla Trnky, po úterní remíze 1:1 v domácí odvetě s Lahti.

Mezi pozitiva patří brankář Machovský, který v souboji s finským soupeřem inkasoval pouze jeden gól. „Bavili jsme se o tom i s trenérem gólmanů a jsme toho názoru, že chytal výborně a tým podržel. Měl tam poměrně dost těžkých zákroků a zvládl je,“ vyzdvihl vítkovický asistent výkon Machovského.

Další dobrou zprávou je menší marodka, z původních devíti hráčů na ní zůstávají už jenom útočník Claireaux a obránce Stehlík. Forvard Půček už začal přípravu pro návrat do zápasu a vyloučeno není, že by do něj o víkendu mohl zasáhnout i bek Percy.

Vítkovice potřebují body jako sůl, v extraligové tabulce jim po osmnácti odehraných duelech patří 12. místo. Sparta, která má za sebou už dvacet zápasů, je druhá a Plzeň po 19 kolech desátá.