/FOTOGALERIE/ První zápas doma před týdnem prohráli 2:4, ale pořád jsou ve hře o postup! Hokejisté Vítkovic v pondělí odletěli téměř k polárnímu kruhu do Švédska, kde v úterý večer od 19 hodin nastoupí k odvetě semifinále Ligy mistrů s celkem Skelleftea AIK.

Zápas 36. kola hokejové extraligy Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 2:0, který se hrál 14: 1. 2024 v Ostravar Aréně. | Foto: Vojtěch Barta

„Očekáváme opět velice kvalitní utkání s tím, že uvidíme to, co jsme viděli na domácí půdě. Už před prvním zápasem jsme předpokládali obrovskou rychlost a kvalitu týmu,“ připomenul Pavel Trnka, trenér HC Vítkovice Ridera, silné zbraně švédského protivníka.

„Jsme dva góly mínus, ale nemyslím si, že je to ve sportu tak velký schodek, který by se nedal překonat. Jedeme nastaveni tak, že chceme uhrát co nejlepší výsledek a postoupit,“ vysvětlil kouč Pavel Trnka.

Vítkovické naděje navíc posílila nedělní domácí výhra ve 36. kole extraligy nad nebezpečnými Bilými Tygry z Liberce (2:0) i skutečnost, že s hokejisty odletěla do Švédska také početná skupina fanoušků.