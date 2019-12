Důvodem je termínový střet s fotbalovým derby Baník Ostrava – Opava na nedalekém městském stadionu.

„Vzájemná kolize by byla špatnou pro celý ostravský sport, což si všichni společně uvědomujeme. Bereme v potaz, že existuje řada ostravských fanoušků, kteří by museli volit mezi hokejem a fotbalem, a to bychom ani my, ani Baník neradi. S ohledem na historickou spolupráci při hrozících kolizích jsme se rozhodli pro změnu termínu,“ uvedl pro klubový web generální manažer Vítkovic Jakub Petr.

Ostravané tak budou muset zvládnout dvě utkání během 24 hodin, protože ve středu hrají doma s pražskou Spartou. Možností byla i změna na času na pátečních 20 hodin, ale s tím nesouhlasil provozovatel Ostravar Arény kvůli pořádání dalších akcí.

„Není úplně nejideálnějším řešením – po sportovní stránce – že budeme hrát dva těžké duely s top soupeři ve dvou dnech. Bohužel musíme to respektovat a věřit, že zvládneme dva těžké zápasy v play-off modu hned po sobě. Věříme také, že obecně ostravští fandové uvítají náš přesun jako vstřícný krok směrem k nim a že nás přijdou do Arény podpořit proti Spartě i ve čtvrtek proti Boleslavi,“ dodal Petr.