Z tohoto důvodu museli Ostravané odložit úvodních pět zápasů ročníku, poprvé by se měli v soutěži ukázat v pátek na ledě Českých Budějovic. „Upřímně, ten trénink vypadal daleko hůř, než kdyby se jednalo jen o desetidenní volno,“ přiznal trenér Mojmír Trličík. „Úroveň byla velice rozdílná, což je ukazatelem toho, že někteří hráči měli v minulých dnech daleko horší stav a opravdu prodělali onemocnění. Taková je ale situace, taková je doba. První tréninky máme za sebou a zdárně,“ dodal.

„Bylo to velmi obtížné po deseti dnech sezení doma. Byla to velmi náročná hodina tréninku,“ přikývnul obránce a kapitán ostravského celku Roman Polák.

Ačkoli si zdravotními trably prošla většina mužstva, na tréninku byli přítomni všichni kromě obránce Petera Tršky, který pokračuje v karanténě. Možná i proto klub angažoval zadáka a vítkovického odchovance Adama Poláška. Zatím na měsíční výpomoc.

„Už dříve jsme si volali s trenérem Darkem Stránským a líbilo se mi to. Je to pro mě jednodušší volba. Dostal jsem smlouvu na měsíc, což mně pomůže v hodně věcech. Kluci tady jsou v menším počtu, takže jsem rád, že já můžu pomoct jim a jsem rád, že oni můžou pomoct mně,“ řekl ke svému návratu po jedenácti letech Polášek, který působil v zámoří, v Rusku, v pražské Spartě a minulou sezonu dohrával ve finském celku Tappara Tampere.

On i jeho spoluhráči mají nyní pár dní na maximální přípravu před vstupem do extraligy. Polák i Trličík se shodují: musí to stačit. „Musíme se stihnout připravit. Musíme se s tím porvat. Je před námi obrovská porce zápasů, ale není potřeba z toho dělat vědu, bereme to tak, jak to je. Nesmíme se koukat na nějaké, co by, kdyby, a co bylo nebo nebylo. Prostě teď máme pět dní na přípravu a naší povinností je se nachystat tak, abychom sezonu zahájili sice se zpožděním, ale úspěšně,“ měl jasno Trličík.

„Bude to muset stačit. Takhle je to pro nás naplánováno, takže se podle toho musíme zařídit,“ doplnil svého šéfa Polák.