Nezastírá, že fandí Rideře, nicméně když dění komentuje pro média, je objektivní. „Vítkovicím nevyšlo výsledkově hlavně druhé utkání, protože hrály velmi dobře. Tam měly vyhrát o dva tři góly. Ale holt tak to chodí, byl tam vynikající brankář, který to potvrdil i ve středu. Na tom momentálně Brno stojí a odolává,“ míní Vůjtek.

Svěřenci Miloše Holaně ho svým ofenzivním pojetím překvapily. „Hrají nátlakově, jen ta koncovka vždy nevychází. Naproti tomu Brno hrálo celou sezonu s výkyvy, až v závěru základní části se zlepšilo, takže tam jsem ani nečekal, že by se hnalo do útoku. Spíše vyčkává,“ líčí česká trenérská legenda.

Fauly a šarvátky? Kometa musí, nemá nás čím překvapit, říká vítkovický Lakatoš

Po přestěhování série na jih Moravy Kometa vyrukovala s potyčkami, kterými zahltila zejména první třetinu čtvrtého zápasu. „Nic jiného jim nezbývalo, protože prohrávali v sérii 1:2 a museli udělat něco nového, nehokejového, čím by rozbili vítkovickou hru a soustředěnost. Na to vsadili a vyšlo jim to, což se ale nemusí stát vždy. Mohla to být jen shoda náhod,“ spekuluje Vladimír Vůjtek.

„Ale abych pravdu řekl, osobně se mi to nelíbí. Jsem radši, když se hraje skutečný hokej, a ne, že brankář chytne puk a šest hráčů je nesmyslně v sobě. To s hokejem nemá moc společného a vadí mi to. Naštěstí se to postupně po první třetině utlumilo a hrál se zase hokej,“ byl rád uznávaný odborník.

„Na druhé straně proti zápasům v předkole je to tady ještě umírněné,“ podotýká vzápětí Vladimír Vůjtek s úsměvem.

Vítkovice o titul, Baník o udržení? Fanoušek: Smíšené pocity. Po Spartě mi bylo…

Obě mužstva už také postihla zranění. Vítkovice v posledním duelu postrádaly obránce Petra Gewieseho, či útočníka Robertse Bukartse a Petra Chlána. „Bukartse všichni známe, že umí dávat góly i nahrávat, ale zrovna Gewiese hrál velmi dobře. Holt ten kádr není tak široký, aby každého plnohodnotně nahradili, ale ztráty mají všichni. I Brno. Na to se vymlouvat nedá. Prostě zbytek týmu musí potáhnout za ně,“ má jasno Vladimír Vůjtek.

Zároveň v týmovosti vidí velkou sílu Vítkovic. „Není to mužstvo dvou hráčů. Jejich předností je, že jsou kolektiv, který je schopný absence na určitý čas nahradit. Spíše jde o to, že se nedaří proměňovat šance. A přesilovky. Jako ve středu,“ poznamenává.

Vítkovický Mueller o Kometě ve čtvrtfinále: Výzva. Silná přesilovka i brankář

„Dvě minuty pět na tři, v závěru šest na čtyři a nic. Tohle se musí trestat. Při porážkách dali jen jeden, nebo žádný gól. To je samozřejmě na vítězství málo,“ uvědomuje si Vladimír Vůjtek.

A jak odhaduje další průběh bojů, které se s jistotou ještě vrátí v pondělí do Brna? „Já bych si vsadil, že Vítkovice vyhrají 4:2,“ uzavírá pro ostravského fanouška pozitivně pětasedmdesátiletý rodák z Klimkovic.