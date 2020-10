Ostravané sice nezačali nejlépe, domácí byli aktivnější, ovšem góly padaly na opačné straně. Nejprve se brankou uvedl hned po návratu úspěšnou dorážkou obránce Adam Polášek, ještě v první části se pak prosadil další ze zadáků – Lukáš Kovář, jehož nahození si do své klece srazil Pýcha.

Do hry se Motor dostal ve 26. minutě, když Christova srazil před Svobodou Krenželok a sám faulovaný proměnil trestné střílení. Ještě ve druhé části měli možnosti srovnat Holec s Doležalem, ale ve svých velkých šancích selhali. Kromě šancí navíc na ledě nechyběly ani tvrdé střety či šarvátky. Hvězdný obránce Vítkovic Roman Polák dokonce schytal osobní dvouminutový trest.

Vedení Vítkovice držely do začátku třetí části, než se ve 43. minutě trefil po individuální akci Beránek. Budějovický brankář Patera pak bez inkasování přežil šance Vítkovic, navíc také jedno přezkoumávání situace u videa, nebo také ránu do tyče.

Rozhodnutí tak přineslo až prodloužení. Velkou šanci sice měl domácí Novák, jenže hned z brejku mířil přesně Schleiss a získal pro hosty bod navíc.

V neděli čeká Vítkovice premiéra před vlastním publikem. V rámci předehrávky 9. kola od 16 hodin přivítají v Ostravar Aréně Plzeň. Na utkání může přijít maximálně tisíc diváků.

Ohlasy po zápase:

Václav Prospal (trenér Českých Budějovic): "Jeden bod je málo, chtěli jsme ze zápasu vytěžit víc. Věděli jsme, že Vítkovice naskakují po pauze a chtěli jsme toho využít dobrým startem. I když se nám to celkem dařilo, tak jsme šli poprvé do kabin za stavu 0:2. Herně to nebylo špatné, ale jeden gól jsme dostali po chybě a druhý smolný. Ve třetí třetině jsme se trochu báli hrát. Klukům nemohu vytknout nasazení a bojovnost. Jak už jsem řekl, chtěli jsme více než jen bod. Šance jsme na to měli. V zápase i v prodloužení."

Mojmír Trličík (trenér Vítkovic): "V první třetině nás soupeř přehrával, přesto jsme po dvou šťastných gólech vedli 2:0. Domácí hráli dobře, agresivně, ale my jsme byli hodně efektivní. Druhá třetina byla rozháraná vyloučeními na obou stranách. Motor snížil, na začátku třetí třetiny vyrovnal, ale v závěru jsme měli k vítězství blíž my. Za dva body jsme šťastní."

HC Madeta Motor České Budějovice – HC Vítkovice Ridera 3:2 PP (0:2, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Christov z trest. střílení, 43. Beránek – 13. Polášek (Dočekal), 18. L. Kovář (Werbik, Dočekal), 64. Schleiss. Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Votruba, Ševic. Vyloučení: 6:6, navíc R. Polák (Vítkovice) 10 minut. Bez využití. Diváci: 1000.

České Budějovice: Patera – Pýcha, Plášil, Vydarený, Allen, Suchánek, Slováček, Pavel – Christov, Venkrbec, Holec – Jonák, Přikryl, Doležal – Novák, Raška, Voženílek – Karabáček, Prokeš, Beránek. Trenéři: Prospal a Totter.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, Barinka, Koch, R. Černý – L. Krenželok, Marosz, Schleiss – V. Polák, Mikyska, Lakatoš – Šišovský, Dej, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenéři: Trličík, Svozil a Stránský.