Vítkovice mají soupeře! V semifinále s Hradcem Králové, prodej lístků od čtvrtka

/FOTOGALERIE/ Dlouho to netrvalo. Jen necelých 24 hodin po svém postupu hokejisté Vítkovic vědí, s kým si to rozdají v semifinále extraligového play off. Po vítězství třineckých Ocelářů nad Spartou (4:2 na zápasy) si to Ostravané rozdají s Hradcem Králové. Série druhého proti čtvrtému celku základní části začne v úterý a ve středu 4. a 5. dubna v Ostravar Aréně.

Děkovačka hokejistů Vítkovic s fanoušky (27. března 2023). | Video: David Hekele