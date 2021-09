"Z naší strany odbojovaný zápas. Velká pochvala patří Alešovi (Stezkovi), který nás v utkání držel ve hře, ale my se bohužel strašně trápíme v koncovce. Šance, které jsme měli, i když jich nebylo hodně, jsme nevyužili. V přesilovkách nejsme produktivní, abychom si tak pomohli, pozitivem je naopak hra v oslabení. Když to shrnu, tak Sparta vyhrála zaslouženě," řekl vítkovický asistent Radek Philipp.

Domácí vykročili ke třem bodů v úvodní desetiminutovce, kdy se trefili Buchtele a v přesilové hře i Řepík. Vítkovice sice vzápětí snížily gólem Flicka a poté držely ze svého pohledu dlouho stav 1:2. V dalším průběhu pak přežily několik šancí soupeře, samy přitom své možnosti také měla, ale už se neprosadily. Naopak v úplném závěru do prázdné branky skóroval

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.