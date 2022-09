Vítězství na ledě rivala, který tak zůstává na zisku jediného bodu, ho ale pochopitelně těšilo. „Třinci se moc teď nedaří, ale je to pořád kvalitní mančaft. Viděli jsme před zápasem jejich kvalitu a takhle to s nimi bylo i v play-off, vždycky o gól, ale tentokrát nám tam to napadalo. Tlačíme se do brány, z toho ty góly padají a samozřejmě jsme rádi za tři body,“ byl rád Marek Kalus, který bude se spoluhráči už v úterý bojovat na Spartě (18.30 hodin).

Skvělý i tvrdý hokej a obrat! První derby pro Vítkovice, Třinec srazil Kalus

Vyjma vašeho gólu ale ostatní nepadaly z vyložených pozic, co myslíte?

Frigův (Petr Fridrich) gól po buly, nebo ten mladý, co hrál (Krzysztof Macias) vstřelil krásný gól, což je jenom dobře pro něj. Mohli jsme vidět, že je to šikovný hráč, super pro něj, že je tak mladý a má sebevědomí takhle vystřelit.

A šlo to i bez kanonýra Petera Muellera, viďte?

Já bych to tak nebral, jestli hrál Peter nebo ne, samozřejmě je pro nás klíčovým hráčem, ale každý hráč musí odvést tu svoji roli. Dneska dostali příležitost jiní hráči a chopili se jí.

Místy se hrálo velmi tvrdě, třeba Patrik Koch, kvůli němuž nedohrál Daniel Kurovský. Jak jste to viděl vy?

Je to derby, nebude se hrát v rukavičkách. Páťa (Patrik Koch) tak hraje každý zápas, těžko jej za to soudit. Takové souboje dohrává a to je prostě hokej.

Nenastartovalo vás choreo třineckých fanoušků „poklekněte před králem“?

Všiml jsem si toho, ale to je derby. To bývá vždycky vyhecované a k tomu to patří.

V tabulce jste poskočili na první místo. Panuje z toho v šatně nadšení?

Nepřeceňoval bych to. Jsou za námi čtyři kola a sezóna je ještě strašně dlouhá. Musíme pokračovat zápas od zápasu, teď to zatím nic neznamená.

Co vám ale ukázal začátek sezony, když jste odvezli bod z ledu vítěze základní části minulého ročníku a od mistra dokonce všechny tři?

Ukazuje nám to, že můžeme hrát s každým, ať je to Třinec, nebo minule Hradec. Jsou to kvalitní týmy. My máme kvalitní všechny čtyři lajny a můžeme hrát s každým.