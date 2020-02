Mohlo to být ale daleko výraznější. Ostravané, kteří stejně jako ostatní celky (nejen) nejvyšší soutěže nastoupili v první třetině s podobiznou legendy na dresu, v jejich případě šlo o někdejšího útočníka Miroslava Vlacha, totiž po brance obránce Petera Tršky ze 42. minuty vedli už o tři branky.

Do vedení je v čase 23:18 poslal zužitkovanou dvojnásobnou přesilovou hru Mallet, na něhož jen o 38 vteřin později po dalších domácích vyloučeních a při stejné početní výhodě navázal Dej. Další políček pro Moru si pak v polovině utkání přichystal Lakatoš, když se prosadil pro změnu v oslabení.

Ještě ve druhé třetině snížil sice Dujsík, ale krátce po obrátce skóroval právě Trška. Oba znovu využili početní výhodu. Jenže tím atraktivní duel neskončil. Burian dal Olomouci naději, kterou proměněným trestným střílením ještě víc rozdmýchal Nahodil.

Srovnat pak mohl Klimek, ale poslal puk jen do tyče. Úspěšnější byl až v 56. minutě Irgl a poslal duel do prodloužení. V něm si sice oba soupeři vypracovali šance, ale bez gólového efektu, a tak se šlo do nájezdů. V nich znovu skóroval domácí Nahodil, ale na straně Ridery uspěli Bukarts s Romanem a tak Vítkovice berou o bod víc.

HC Olomouc – HC Vítkovice Ridera 4:5 SN (0:0, 1:3, 3:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 38. Dujsík (Irgl), 47. Burian (Irgl), 50. Nahodil z trest. střílení, 56. Irgl – 24. Mallet, 24. Dej (Trška), 31. Lakatoš (Schleiss), 42. Trška (J. Hruška), rozhodující nájezd Roman. Rozhodčí: Pešina, Stano – Kajínek, Rampír. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:3. V oslabení: 0:1. Diváci: 4104.

Olomouc: Konrád – Švrček, Valenta, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Jaroměřský – Klimek, Nahodil, Musil – Burian, Strapáč, Irgl – Káňa, Knotek, Olesz – Laš, Kolouch, Skladaný. Trenéři: Moták a Tomajko.

Vítkovice: M. Svoboda – Rosandič, Gregorc, L. Kovář, Trška, Výtisk, R. Černý, Kvasnička – Bukarts, J. Hruška, Lakatoš – Schleiss, Indrák, Dočekal – Dej, Roman, Mallet – T. Kubalík, R. Veselý, Werbik. Trenéři: Trličík, Klesla a Svozil.