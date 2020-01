Stejně jako v pátek na Spartě se Vítkovice ujaly vedení. Tentokrát už v šesté minutě, když rána Tršky skončila až v síti. Boleslavští ale dokázali odpovědět. Flynnova střela skončila ještě na tyči, ale na zakončení Zohorny po Jegličově přihrávce už Svoboda nestačil.

I nadále byl brankář Vítkovic pod palbou, góly však nedali Vondrka ani Hrbas. Druhému jmenovanému to vyšlo až vzápětí při přesilové hře. Hrbas měl pak blízko ke gólu ještě jednou, posléze se v šanci objevil i Plánek, ale nic.

Po obrátce měl naopak blízko k trefě Štencel, ovšem Peters ho vychytal. A tak znovu udeřilo na opačné straně. Flynn našel Kousala a ten prostřelil Svobodu. Jenže Vítkovice to nezabalily, a dvěma slepenými brankami vyrovnaly.

V čase 32:04 nejprve skóroval Veselý a o 91 vteřin později na 3:3 srovnal Dej. Rozhodl tak úvod třetí třetiny, kdy Středočeši góly Bičevskise a Luntera zase utekli o dva góly a určili, že body zůstanou v Mladé Boleslavi. Výhru domácích pak stvrdil ještě Kousal.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "První a třetí třetina byly z naší strany dobré. Přestože jsme na začátku prohrávali, tak jsme se dokázali ještě v první třetině vrátit. Ve druhé jsme měli slabší chvíli, udělali jsme blbé vyloučení, faul v útočném pásmu. Přitom pracujeme na tom, abychom je nedělali. Pak z toho vyplynula přesilovka pět na tři a dostali jsme dva góly. Zbytečně jsme nabídli Vítkovicím šanci, kterou využily. Třetí třetinu jsme ale zvládli, vrátili jsme se k poctivější hře."

Rostislav Klesla (Vítkovice): "Do utkání jsme vstoupili celkem slušně, po zbytečných chybách jsme se ale dostali dolů. Domácí převzali iniciativu a i ve druhé třetině byli lepším týmem. V půlce zápasu jsme dostali nabídku přesilovky a vrátili jsme se do zápasu, výsledek byl přijatelný (3:3). Náš vstup do třetí třetiny byl ale špatný, zbytečné chyby, nabídli jsme domácím dva nájezdy a padl z toho gól. Pak už nebyla naděje a domácí vyhráli zaslouženě 6:3. U nás je to pořád stejné. Odehráli jsme těžké zápasy, hrajeme slušně, ale po individuálních chybách se dostáváme dolů a dolů, což nás stojí body, které potřebujeme."

BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 10. R. Zohorna (Jeglič), 12. Hrbas (Skalický), 29. P. Kousal (Flynn), 42. Bičevskis (Fillman, Vondrka), 46. Lunter (Vondrka, Bičevskis), 53. P. Kousal (Flynn, Fillman) - 6. Trška (Razgals, Werbik), 33. Veselý (Mallet, Roman), 34. Dej (Štencel). Rozhodčí: Hejduk, Bejček – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:2. Diváci: 3256.

Mladá Boleslav: Peters - Ševc, Hrbas, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad - Klepiš, A. Zbořil, Skalický - D. Šťastný, Jeglič, R. Zohorna - Vondrka, Bičevskis, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Vítkovice Ridera: M. Svoboda - Trška, Výtisk, Štencel, L. Kovář, R. Černý, Kvasnička, D. Krenželok - Lakatoš, Roman, Bukarts - Indrák, Š. Stránský, Schleiss - Mallet, Veselý, Dej - T. Kubalík, Werbik, Razgals. Trenéři: Trličík, Klesla a Svozil.