Zda se jedná o běžné nachlazení nebo koronavirovou nákazu, odhalí až testy. „Bohužel několik hráčů ohlásilo, že pociťují příznaky onemocnění a mají zvýšené teploty. Situaci jsme urychleně projednali s hygienickou stanicí a všichni, i ti bez příznaků, absolvují ve středu testy na covid-19,“ řekl výkonný ředitel Vítkovic Petr Handl.

„První nemocní hráči se nám začali ozývat dnes ráno s tím, že jim není dobře. Jsme domluveni tak, že za námi na halu dorazí ve středu odpoledne laboranti z mobilního výjezdového týmu, kteří všechny otestují. Je to podobné jako ve fabrikách a podnicích, tedy tam, kde je na jednom místě více než dvacet osob,“ doplnil pro Deník Petr Handl.

Výsledky by měly být známy do 24 hodin od odebrání vzorků. V případě, že budou všechny negativní, tým bude moci hrát v neděli v Hradci Králové. Objeví-li se pozitivní nález, musí celé mužstvo i realizační tým na deset dní do karantény a všechna utkání v této lhůtě se budou muset dohrávat v náhradních termínech.

„Je to nemilé, mrzí nás to hlavně kvůli fanouškům, kteří se na začátek sezony těšili. Na druhé straně jsme rádi, že jsme to takhle rychle odchytili a začali řešit. Odkládat zápas ve chvíli, kdy by byl Litvínov už na cestě k nám, by nebylo dobré. Na domácí premiéru v soutěži si budeme muset počkat. Bohužel s tím nic nenaděláme,“ uzavřel Petr Handl.