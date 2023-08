Hokejisté Vítkovic prohráli i druhý test ve Švýcarsku. Po úterní porážce 1:4 s Fribourgem podlehli ve středu Ajoie 4:5 v prodloužení. Soustředění v zemi helvétského kříže zakončí svěřenci trenéra Miloše Holaně v pátek 18. srpna s celkem Servette Ženeva.

HC Ajoie – HC Vítkovice Ridera 5:4 v prodl. (příprava ve Švýcarsku, 16. 8. 2023). | Foto: HC Vítkovice Ridera

Ostravané těsně před polovinou utkání vedli o dvě branky, nakonec jim alespoň prodloužení zajistil pět minut před koncem základní hrací doby kanadský obránce Percy. „Hráli jsme dobrý zápas, do půlky jsme byli lepší. Za stavu 3:1 jsme měli výsledek pojistit na 4:1, šancí jsme na to měli dost,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Místo toho jsme dostali na 3:2 a klíčovým momentem byla naše špatná disciplína. Po zápase jsem v kabině musel hodně zvýšit hlas, protože takhle to nejde. Škodíme sami sobě. Byl to dobře rozehraný zápas, který jsme si sami prohráli. Dali jsme si tři vlastní góly, spíše mě ale trápí ta oslabení,“ vykládal kouč Vítkovic.

Vítkovice na úvod švýcarského turné padly s Fribourgem. Co řekl kouč Holaň?

„V samém závěru druhé třetiny jsme šli během chvilky do tří po zbytečných chybách. Jakékoli mužstvo v zahraničí pak má pětku do přesilovek složenou z cizinců, kteří to opravdu umí sehrát, a to se nám také stalo na začátku třetí třetiny osudné. Ve tři na pět jsme dostali gól na 3:3, následně na 3:4 při hře čtyři na pět,“ líčil Holaň.

PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY:

Vítkovice – Olomouc 2:4

Fribourg – Vítkovice 4:1

Ajoie – Vítkovice 5:4 v prodl.

Servette Ženeva – Vítkovice (pátek 18. 8.)

Olomouc – Vítkovice (čtvrtek 24. 8.)

„Najednou jsme byli v pozici, kdy jsme o gól ztráceli. Zapnuli jsme, dřeli jsme a zaslouženě vyrovnali. V prodloužení přišla jedna malá chyba, přečíslení a vlastní gól. Byl to nešťastný zápas,“ dodal kouč vítkovické Ridery Miloš Holaň, jehož tým uzavře výjezd do Švýcarska v pátek 18. srpna soubojem se Servette Ženeva.

Příprava ve Švýcarsku (středa 16. 8. 2023):

HC Ajoie – HC Vítkovice Ridera 5:4 v prodl. (1:2, 1:1, 2:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Hazen, 30. Audette (Asselin, Pilet), 41. Asselin (Audette), 42. Rundqvist (Schmutz), 61. Hazen – 7. Krieger (Fridrich, Bukarts), 11. Krejsa (Gewiese, L. Kovář), 28. Fridrich (Gewiese, Chlán), 55. Percy (Kalus). Rozhodčí: Mollard, Stolc – Gurtner, Burgy. Vyloučení: 3:7. Využití: 3:1.

Vítkovice: Machovský – Percy, Grman, J. Mikuš, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Fridrich – J. Káňa, Claireaux, Lakatoš – Dej, Chlán, M. Kalus – Krejsa, Přibyl, Půček. Trenér: Holaň.