To si uvědomuje také trenér Mojmír Trličík.

„Zápas s Pardubicemi nemusí nic rozhodnout, ale může mnohé napovědět,“ má jasno a doufá v početnou podporu diváků.

„Hrajeme doma a věříme, že doma máme podporu našich fanoušků. V minulosti už se několikrát prokázalo, že když jde o hodně, dokážou Ostravané naplnit halu, hnát tým dopředu, podpořit jej tak, že to vede k úspěchu. Já věřím, že každý v Ostravě ví, jak na tom jsme a že i když se nehraje o tituly a o medaile, hraje se i tak o hodně, hraje se o extraligový život a je potřeba teď každého jednoho fanouška, každého jednoho pokřiku, každého jednoho tlesknutí,“ vyzývá fanoušky Trličík.

„Prostě jsme doma a chceme tenhle zápas vyhrát a chceme, potřebujeme, aby nás v tom podpořili i naši fanoušci, aby nám takto pomohli,“ dodává.

Ostravský klub, který se v utkání připojí k dalším extraligovým celkům a podpoří celorepublikovou charitativní akci nazvanou O kapku lepší hokej v boji s leukémií, nabudila středeční výhra v Brně a posun na jedenáctou příčku.

Vyhráno však zdaleka ještě není.

„V žádném případě se nedíváme nad sebe. Ono by se ale chtělo říct, že se nedíváme ani pod sebe. To jediné, na co se zaměřujeme, je ten následující nejbližší zápas. Hrajeme v něm o tři body a ty pokud možno chceme získat,“ uzavírá Trličík.