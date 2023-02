Po triumfu v malém moravském derby v rámci 46. kola ale bylo na hráčích Ridery znát, že jsou rádi, že uťali sérii čtyř domácích neúspěchů a v Ostravar Aréně slavit po téměř čtyřech týdnech. Zároveň tím uhájili před dotírající Spartou druhou příčku.

Konec hvězd ve Vítkovicích? Ne! Bukarts prodloužil, Mueller lžím nerozumí

A to i přesto, že po vyrovnané a bezbrankové první třetině měli střeleckou převahu hosté. Brankář Aleš Stezka ale potvrdil reprezentační formu. Vyjma gólu Lukáše Mareše z dalších 31 střel nic nepropustil. „V první řadě jsem rád za výhru a tři body. Zvlášť když jsme poslední dvě minuty hráli tři na pět, naštěstí mi kluci pomohli. Bez spoluhráčů by to nešlo, nějaké střely zablokovali. Třeba Laky, i další si do toho lehali. Ukázali jsme týmovost, chtěli jsme to za každou cenu urvat,“ ocenil Stezka.

Uznání se dočkal i od soupeře. „Je vidět, že si hodně věří, a jde mu to. Bylo těžké ho překonat. Měli jsme šance do prázdné, které neskutečně vychytal,“ přiznal obránce Lukáš Mareš.

OBRAZEM: Fanoušci Vítkovic při duelech s Třincem a Spartou. Poznáte se?

Vítkovice ale počítaly i negativa. Trenér Miloš Holaň kritizoval nedisciplinovanost a zbytečná vyloučení, z čehož plynulo množství přesilových her pro Hanáky. Zároveň duel nedohrál Peter Krieger, který odjel z ledu po naražení na hrazení ze strany Alexe Rašnera. Ten byl poté vyloučen do konce zápasu. „Co mu je, nevím. Zamířil na vyšetření, tak uvidíme večer, nebo zítra,“ uvedl Holaň.

Vítkovice Ridera – HC Olomouc 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Krieger (Raskob, Bukarts), 38. Mueller (Bukarts), 47. Fridrich (L. Krenželok) – 34. Mareš (Bambula, Nahodil). Rozhodčí: Ondráček, Stano – Rožánek, Synek. Vyloučení: 7:3, navíc Rašner (Olomouc) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 5157.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Krieger, Mueller – Jarůšek, L. Krenželok, Lakatoš – Kotala, Lindberg, Kalus – Dej, Chlán, Fridrich. Trenéři: Holaň a Philipp.

Olomouc: Konrád – Rašner, Dujsík, Mareš, Škůrek, Řezníček, Rutar, T. Černý – J. Káňa, Nahodil, Bambula – Plášek ml., Knotek, Navrátil – Anděl, Strapáč, Kučera – Klimek, Kusko, P. Musil. Trenéři: Tomajko a Žabka.