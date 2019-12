Ještě před prvním buly oba týmy uctily památku oběti útoku střelce ve Fakultní nemocnici Ostrava z minulého týdne. Mnohem lépe do utkání vstoupili hosté, kteří skórovali už po 51 vteřinách, když Klimek zatáhl puk až takřka před Svobodu, předal ho Musilovi a ten propálil vítkovického brankáře.

Domácím pak nepomohla ani trenérská výzva, kterou si vítkovická střídačka vzala v domnění, že střelec bránil jejich brankáři v zákroku. Šance si pak vytvářely obě mužstva, ale bezchybní gólmani si už poradili.

Výrazně lépe Vítkovice odstartovaly prostřední část. Jen čtyři vteřiny potřebovala ve 22. minutě speciální formace, aby po bombě Bukartse a teči Lakatoše využila přesilovou hru.

Ostravanům „narostla křídla“ a vytvářeli si před Lukášem další příležitosti, tentokrát však bez gólového efektu. Podobně se však vedlo také ofenzivě Olomouce. Až do 36. minuty, kdy znovu Musil projel až před Svobodu a se štěstím ho překonal.

Podruhé se však šlo do šaten už za vyrovnaného stavu. Opět za to mohl Dominik Lakatoš a opět v přesilové hře, když tečoval tentokrát nahození Tršky. Navíc vzápětí mohl poprvé domácí poslat do vedení Mallet, ale neuspěl.

Hned po obrátce se však zase zaskvěl hlavní hrdina Vítkovic. Jen patnáct vteřin po prvním buly třetí třetiny ujeli Bukarts s Lakatošem a druhý jmenovaný přesnou ranou uzavřel hattrick. Hotovo však nebylo.

Šest a půl minuty před koncem obránce Švrček poslal na Svobodu nepříliš nebezpečnou ránu, ta ale propadla až do sítě. Jenže domácí si už o 45 vteřin později vzali vedení zpět, když rychlý protiútok úspěšně zakončil obránce Trška.

Tlaku v závěru už Vítkovice odolaly, naopak jejich triumf do prázdné branky pečetil Roman.

HC Vítkovice Ridera – HC Olomouc 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 22. Lakatoš (Bukarts, Trška), 39. Lakatoš (Trška, Roman), 41. Lakatoš (Bukarts, Roman), 55. Trška (Mallet), 60. Roman (Schleiss, Bukarts) – 1. P. Musil (Klimek, Nahodil), 36. P. Musil (Ondrušek), 54. Švrček. Rozhodčí: Pešina, Bejček – Bryška, Rožánek. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Diváci: 5325.

Vítkovice: M. Svoboda – Výtisk, Trška, Šidlík, Bodák, Kvasnička, R. Černý, D. Krenželok – Bukarts, Roman, Lakatoš – Schleiss, Š. Stránský, Zdráhal – Dej, R. Veselý, Mallet – Razgals, Werbik, Guman. Trenéři: Trličík, Klesla a Svozil.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Valenta, Vyrůbalík, Dujsík, Škůrek – Olesz, Kolouch, Irgl – Klimek, Nahodil, Musil – Burian, Knotek, Tomeček – Káňa, Handl, Skladaný. Trenéři: Moták a Tomajko.