S ostravským klubem se rozloučil lotyšský kanonýr Roberts Bukarts i jeho krajan Frenks Razgals, stejně jako další útočník Miroslav Indrák, který měl Rideře po příchodu z Plzně pomoci se záchranou, ale v závěru ročníku musel na operaci s ramenem. Pokračovat pak nebude ani kvarteto obránců – Martin Bodák, David Kvasnička, Blaž Gregorc a Mislav Rosandič.

„U každého zmíněného hráče jsme zvážili všechny varianty a dali si je dohromady i s ohledem na herní styl, kterým se chceme v příští sezoně prezentovat, na skladbu kádru a také na finanční možnosti. Přestože se s těmito hráči loučíme, tak jim patří poděkování za odvedené služby a přání úspěchů do budoucna,“ řekl pro klubový web trenér Mojmír Trličík, jemuž se tak zjevně nesplní přání, aby zůstalo alespoň devadesát procent kádru, který udržel na začátku jara v Ostravě nejvyšší soutěž.

Navíc se v médiích spekuluje o konci kapitána Jana Výtiska, naopak vrátit by mohla velká jména jako Roman Polák, Lukáš Krenželok, Rostislav Olesz či Zbyněk Irgl. Jednu personu ale Vítkovice získaly a ohlásily už teď. Trenérské duo Mojmír Trličík – Ladislav Svozil doplní z pozice asistenta Darek Stránský (na snímku).

Otec útočníků Šimona a Matěje se vrací po devíti letech. „Strašně moc se těším na návrat do mateřského klubu po iks letech. A v tom je řečeno všechno. To, že hlavním trenérem je Mojmír Trličík, sportovním šéfem Roman Šimíček a na střídačce s námi bude i Láďa Svozil, byly další faktory, které rozhodly pro to, že jsem na nabídku vrátit se do Vítkovic kývl,“ řekl pro klubový web Stránský a pochvaloval si, že s oběma kolegy už má zkušenosti.

„S Mojmírem jsem už měl možnost před lety spolupracovat a bylo to pro mě obohacující a inspirující. Láďa Svozil, toho si pamatuju ještě jako hráče a je pro mě velkou osobností s bohatými zkušenostmi,“ prozradil Darek Stránský, který naposledy pracoval pro pražskou Spartu.

O tom, co bude mít na starosti, má jasno, ale prozradit nic nechtěl. „Už jsme si s Mojmírem řekli, jaká by měla být má role, ale já bych si to s dovolením ještě nechal pro sebe,“ zůstal tajemným Darek Stránský.

Hlavní kouč Mojmír Trličík byl za posilu na střídačku rád. „V minulé sezoně se nám práce ve třech trenérech zamlouvala a poté, co Rostislav Klesla nepřijal nabídku pokračovat, řešili jsme otázku třetího trenéra. Já osobně jsem si přál mít k ruce dalšího zkušeného a kvalitního kolegu a když se naskytla možnost, že by jím mohl být Darek Stránský, okamžitě jsme se spojili a začali pracovat na jeho návratu,“ uvedl Trličík.

„Známe se řadu let, je to Vítkovičák, má své kvality, trénoval jak mládež, tak muže, v různých úrovních a jeho přítomnost u A-mužstva bude dalším obohacením,“ doplnil.

Aktuálně se hráči třináctého celku minulého ročníku extraligy připravují individuálně, v pondělí 4. května se však sejdou poprvé ke společnému tréninku.