/ROZHOVOR/ Prožívá patrně životní sezonu. Uhájil místo vítkovické jedničky, vychytal týmu řadu extraligových bodů, což neuniklo ani zraku trenéra národního mužstva Karimu Jalonenovi. Teď ale hokejový brankář Aleš Stezka musí formu potvrdit v play-off. Zvlášť, pokud by se chtěl ucházet o místo na mistrovství světa. „Nad tím teď vůbec nepřemýšlím,“ upozorňuje gólman Vítkovic před startem čtvrtfinálové série s Kometou Brno, v jejíž brance září zase Dominik Furch. Souboj mužů s maskou bude klíčem k rozlousknutí hádanky, kdo z této dvojice postoupí do semifinále.

Utkání 46. kola extraligy Vítkovice - Olomouc (15. února 2023). | Video: David Hekele

Co říkáte na to, že se utkáte právě s Kometou?

Asi začnu tím, že to bude zajímavá série. Člověk si nemůže vybírat a samozřejmě, sledovali jsme to, koho dostaneme, ať se můžeme na to dobře připravit. Tím, že chceme dojít co nejdál, tak musíme porazit každého. Kometa bude těžký soupeř, každý vidí, že hrají dobře, takže my se snažíme teď na to připravit co nejlíp, ať do toho můžeme pořádně vlítnout.

Sledovali jste, zda dostanete Olomouc, nebo Brno?

Jo, samozřejmě. Hokej sledujeme, zajímalo nás, koho dostaneme.

Vítkovický Mueller o Kometě ve čtvrtfinále: Výzva. Silná přesilovka i brankář

A koho jste si vy přál?

Jak jsem říkal, člověk si nemůže vybírat a ani nechce, protože když chce dojít, co nejdál, tak musí porazit jakéhokoliv soupeře. V předkole bylo vidět, že nikdo není „lehký“, že bychom si ho chtěli vybrat. Olomouc hrála super sérii, Brno taky s Boleslaví krásný hokej. Nakonec i Liberec proti Plzni. Vyhrocená, pěkná série. Nemůžeme si vybírat. A ani nechceme.

Každý rok se řeší, zda je lepší být ve čtyřce a odpočívat, nebo být rozehraný z předkola. Co si myslíte vy?

To se asi uvidí, až to začne, a jak se povede první zápas. Věřím tomu, že my jsme využili volno pro přípravu dobře. Snažili jsme se nachystat tak, abychom fyzickou i herní kondici měli dobrou.

Brno drží Dominik Furch, souhlasíte?

Jo, chytal dobře. Hlavně v obou zápasech doma tým hodně podržel. Ale i potom v Boleslavi chytal parádně. Koukal jsem na to, je to šikovný gólman. Celý rok to svými výsledky jenom potvrzuje a pro nás bude velký úkol najít recept na něj, aby se nám podařilo ho překonávat.

Vítkovický Holaň o rekordu i zlomených rukou: Neuvěřitelné. Plán byl na 78 bodů

Znáte se?

Nikde jsme se nepotkali, takže jen tady ze vzájemných zápasů. Vlastně jsme proti sobě chytali poprvé až letos. To je vše.

Vy zase budete chtít najít recept na střelce Brna. Máte ho?

Tak to je právě ono. Člověk si teď musí projít tým, hráče, podívat se na to. A můj úkol je góly nedostávat, chytit toho co nejvíc. Každý máme svou roli a věřím tomu, že uděláme maximum pro to, abychom do série dobře vstoupili a Kometu porazili.

Jsou v Brně hráči, na které se budete speciálně chystat?

Já nemám rád to takhle až do detailu brát, protože v zápase ani hráč nemá tolik času na přemýšlení. Pár kluků znám, nebo vím, co dělají, ale nechci se k tomu upínat. A tím, že už jsme s nimi letos čtyřikrát hráli, tak trošku vím. Ale samozřejmě, je to play-off, bude to zase trošku něco jiného. Je nutné se na to pořádně nachystat.

Rekord, stříbro, Liga mistrů. Proč Vítkovice zažily historickou základní část?

Upozornil vás na něco Peter Mueller, který v Brně nedávno hrál?

On tam sice pár let odehrál, ale od chvíle, kdy už v Brně není, se tam změnili hráči i trenéři. A tohle je spíše otázka na naše trenéry, než na nás. Zvlášť pak mě jako gólmana. Nevím… Možná si k tomu sednou a něco řeknou, ale to jde mimo mě.

Začínáte doma. Bude to výhoda?

To je samozřejmé! Naši fanoušci nás celou sezonu podporují, chodí jich hodně, třetí nejvyšší průměrná návštěvnost v extralize. To je paráda a pro nás další hráč na ledě. Určitě je super, že můžeme začínat před našimi fanoušky.

V základní části by Vítkovice brané za překvapení. Změní se to teď po druhém místě v základní části, že v play-off budete spolufavority?

Ne. Já si myslím, že my ani takové věci neřešíme a nechceme řešit, protože hokej je nevyzpytatelná hra. Mluvit o favoritovi, nebo o černém koni nikdo z nás nechce. Neřešíme to.

Šéf Vítkovic o podzimu v MSFL: V týmu byla škodná. Drozdovi věří, doufá v zázrak

Loni před play-off mančaft zastihla nemoc. Vybavil jste si to a dáváte si nyní větší pozor, aby se to neopakovalo?

Už na konci základní části jsem se snažil držet, hlídat se. Nakonec jsme poslední týden nechali malého doma, aby ze školky něco nedotáhl. Fakt jsme to nechtěli podcenit, ať jsme na play-off ready.

Na závěr. Vnímáte play-off i jako váš boj o nominaci na mistrovství světa?

Takhle daleko vůbec nekoukám. Vůbec ne. Já ani nechci koukat na to, co bude ve druhém zápase. Soustředím se jen na pátek. Co bude potom, to se uvidí, ale teď oči i hlava se soustředí na první utkání. K tomu směřujeme celé ty dva uplynulé týdny.