/FOTOGALERIE/ Středeční předehrávka 31. kola extraligy mezi hokejisty Pardubic a Vítkovic se odkládá. Důvod? V kabině ostravského mužstva řádí viróza. Náhradním termínem je 30. listopad.

Hokejisté Vítkovic ve středu v Pardubicích hrát nebudou. | Foto: Deník/Petr Kotala

„Bohužel situace je taková, jaká je. Vinou virózy máme hodně nemocných hráčů. Děkujeme Pardubicím za vstřícnost, že vyhověly naší žádosti o odložení zápasu, velice si toho vážíme,“ řekl pro klubový web Roman Šimíček, sportovní ředitel HC Vítkovice Ridera.

Právě Roman Šimíček tvoří od pondělí společně s Pavlem Trnkou nové trenérské duo ostravského týmu, u kterého skončil po tříletém působení a z předposledního 13. místa tabulky Miloš Holaň.

Vítkovice řeší krizi, Holaň končí. Bylo to třeba, na klubu mi záleží, řekl kouč

Premiéru by si měli Šimíček s Trnou odbýt v pátek v Karlových Varech. „O body chceme bojovat na ledě, proto jsme Vítkovicím vyšli vstříc a dohodli jsme se na odložení utkání. Věříme, že pokud by taková situace nastala v našem týmu, soupeř by se zachoval stejně,“ prohlásil Dušan Salfický, sportovní ředitel HC Dynamo Pardubice.