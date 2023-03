/FOTOGALERIE/ Čtvrtfinálová série play-off hokejové extraligy mezi Vítkovicemi a brněnskou Kometou s jistotou přesáhne rámec tohoto týdne. Ostravané ve středečním čtvrtém duelu nesmazali dvoubrankové manko po zásazích Martina Zaťoviče a Luboše Horkého, jen snížili, podlehli 1:2 a stav série je srovnán na 2:2 na zápasy. Kromě sobotního klání v Ostravar Aréně (17 hodin) se bude hrát i v pondělí znovu na jihu Moravy.

Hokejisté Komety (v modrobílém dresu) ve čtvrtém duelu čtvrtfinálové série proti Vítkovicím. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Od úvodních minut se na ledě odehrával boj poplatný důležitosti utkání. Obě strany věděly, že právě zde se může celé čtvrtfinále lámat. Kromě šancí tak nechyběla řada střetů, soubojů, šarvátek, strkanic, hádek a z toho plynoucích vyloučení. Rozhodčí měli plno práce, aby emoce alespoň v rámci možností ukrotili. Jen za první třetinu rozdali pět menších trestů a dva pětiminutové.

OBRAZEM: Vítkovice otočily třetí bitvu v Brně. Co díra v ledu a hodinová pauza?

Každá chyba hrozila trestem, týmy ale drželi gólmani. Jako první inkasoval Stezka po brejku a akci Ďalogy se zakončujícím Zaťovičem. „Pospis (Pospíšil) vyhrál souboj na mantinelu, Marek ujel, zbavil se obránce a nakonec z toho byla situace dva na nula,“ popsal akci šťastný střelec, na kterého v prostřední části v přesilové hře navázal přesnou ranou Horký.

Hotovo však nebylo. Jen o půl minuty později snížil Raskob. „Vynikající pas od Petera Muellera. Zvlášť když Kometa výborně brání obranné pásmo. Musíme proměňovat více šancí,“ připomněl americký zadák bolístku Vítkovic.

Nepovedlo se. Více toho protivníci nestihli. Nic na tom nezměnila ani dvouminutová přesilová hra Vítkovic pět na tři, domácí zase zahodili klasickou převahu o délce čtyř minut.

OBRAZEM: Vítkovice klopýtly, obavy o gólmana Stezku. Proč vzplály emoce?

Hlasy trenérů po utkání:



Patrik Martinec (Brno): "Diametrální rozdíl v pocitech oproti třetímu utkání. Byl to skvělý zápas play off, skvělá atmosféra, oba týmy hrály parádně, všichni tam nechali všechno. I když padlo relativně málo gólů, tak každý, kdo na stadion přišel, se musel bavit, muselo se mu to líbit. Proto se ten sport dělá. A já věřím, že v pondělí bude zase vyprodáno a lidi si to zase užijí."



Miloš Holaň (Vítkovice): "Vyrovnaný zápas v parádní atmosféře. Brnu se podařilo jít do dvougólového vedení, my jsme sice dotáhli na jeden gól a měli jsme velkou příležitost vyrovnat při přesilovce pět na tři, v závěru pak ještě šest na čtyři, to se nám však nepovedlo. Ale přišlo mi, že jsme měli spoustu zbytečných vyloučení, na to si musíme dávat velký pozor a doma už to nezopakovat. Věřím, že nám domácí fanoušci pomůžou k tomu, abychom získali třetí bod."

Kometa Brno – Vítkovice Ridera 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 18. Zaťovič (Ďaloga, Pospíšil), 26. Horký (Zbořil, Kundrátek) – 27. Raskob (Mueller, Koch). Rozhodčí: Pražák, Květon – Ondráček, Zíka. Vyloučení: 7:9, navíc Pospíšil (Kometa) a Kovář (Vítkovice) 5 minut. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 2:2.

Kometa Brno: Furch – Ďaloga, Kundrátek, Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Gulaši – Okál, Holík, Horký – Flek, Strömberg, Pospíšil – Boltvan, Zembol, Šalé – Zaťovič, Ondráček, Zbořil. Trenéři: Martinec, Modrý, Otoupalík a Horáček.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, L. Kovář, J. Stehlík, Prčík – Fridrich, Krieger, Mueller – L. Krenželok, Dej, Lakatoš – Kotala, Lindberg, Kalus – Gřeš, Bernovský, Lednický. Trenéři: Holaň a Philipp.