Prožívají těžké časy! Hokejisté Vítkovic poprvé v aktuální extraligové sezoně neskórovali, když v nedělním utkání 9. kola padli v Plzni 0:1 a po šesté porážce z posledních sedmi utkání se propadli na samé dno neúplné tabulky.

Hokejisté Vítkovic prohráli v Plzni 0:1. | Foto: Deník/Petr Kotala

Souboj dvou týmů s mizernou formou rozhodl ve 48. minutě jediný úspěšný střelec Dujsík, který tak pomohl ukončit šestizápasovou plzeňskou sérii proher. Ostravané byli aktivnější, všech 31 pokusů však pochytal bezchybný gólman Škodovky Pavlát. Zneškodnil nejednu tutovku vítkovického mužstva.

„Do zápasu jsme nastoupili hodně dobře, byli jsme aktivní, měli jsme několik vyložených šancí, dostávali jsme se do těch prostorů, kam potřebujeme, ale selháváme v koncovce. Po té první třetině, neříkám, že Plzeň neměla žádnou šanci, ale my jsme jich měli daleko více,“ řekl trenér Vítkovic Miloš Holaň.

„Ve druhé třetině si myslím, že i tím vyloučením, které jsme Plzni dali, se hra vyrovnala. Ve třetí třetině to bylo o tom, kdo dá první gól. Obě mužstva si nepomohla ani přesilovkami, nebylo jich mnoho, hrálo se disciplinovaně. To je to, co nás momentálně trápí, proměňování šancí,“ dodal kouč vítkovický Ridery.

9. kolo extraligy (neděle 8. 10. 2023):

Plzeň – Vítkovice 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávky: 48. Dujsík (Matýs, Holešinský). Rozhodčí: Sýkora, Jaroš – Brejcha, Hynek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4023.

HC Škoda Plzeň: Pavlát – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Malák, Piskáček – Hrabík, Lev, Schleiss – Holešinský, Mertl, Matýs – Pour, Adam, Rekonen – Straka, Jansa, Indrák – Šiler. Trenér: Kořínek.

HC Vítkovice Ridera: Klimeš – Percy, Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Chlán, Mueller – Fridrich, Krieger, Lakatoš – Kotala, Claireaux, Kalus – Lednický, Dej, Krejsa. Trenér: Holaň.