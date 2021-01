Aktivnější byl od úvodu hostující tým, který už v 6. minutě poslal do vedení Kodýtek. Stav ale dlouho nevydržel, ještě před uplynutím poloviny z první části vyrovnal po parádní akci Lakatoš. Lepší a střelecky plodnější byli i nadále Západočeši, ale gólu se už před pauzou nedočkali.

Povedl se jim však začátek druhé dvacetiminutovky, když Pour umístil skvělou Gulašovu nahrávku. Ostravané však hru postupně vyrovnali, stejně jako v polovině duelu i skóre. Pavlát vyrazil Svačinu střelu jen k Hruškovi a ten dal na 2:2.

Do druhé přestávky ale tento stav nevydržel. Ve 34. minutě nejprve vrátil minimální náskok Plzni znovu Pour, ale pouhou vteřinu před sirénou znovu využitou přesilovou hrou vyrovnal Hruška.

Gól doslova do šatny Plzeň ovlivnil v závěrečné třetině, hra byla absolutně srovnaná a to umožnilo Vítkovicím zasadit rozhodující úder. Ve 49. minutě po 11 vteřinách využil přesilovou hru Lakatoš a vstřelil vítěznou branku domácích.

Zbytek duelu si už totiž svěřenci Miloše Holaně pohlídali a dovedli ho k zisku cenných tří bodů.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Pro nás je to velice cenné vítězství. Nebylo to jednoduché utkání. Až do stavu 3:3 jsme dotahovali, až jsme pak zápas otočili. Rozhodly speciální týmy. Dali jsme dva góly z přesilovek a naopak v oslabení jsme neinkasovali. Mužstvo chválím, že si pro vítězství došlo poctivým výkonem."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Pro nás je to trošku kruté, protože jsme neodehráli špatný zápas. V tom složení to bylo herně v pořádku, ale soupeři nabízíme góly strašně lacino. Nebyli jsme horší a je pro nás bolestivé, že odjíždíme bez jediného bodu. Porazila nás jedna vítkovická řada."

Vítkovice Ridera – Škoda Plzeň 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Lakatoš (J. Hruška, Gewiese), 31. J. Hruška (Lakatoš, Svačina), 40. J. Hruška (L. Krenželok, Lakatoš), 49. Lakatoš (Pyrochta, Svačina) – 6. Kodýtek (Malát, Jiříček), 24. Pour (Gulaš, Kodýtek), 34. Pour (Rob). Rozhodčí: Pražák, Pilný – Axman, Rožánek. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:0. Bez diváků.

Vítkovice: Dolejš – Galvinš, Gewiese, L. Kovář, Pyrochta, L. Doudera, R. Černý, Koch – L. Krenželok, Dej, Schleiss – Svačina, J. Hruška, Lakatoš – Mallet, Mikyska, Kalus – Fridrich, Werbik, Dočekal. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Plzeň: Pavlát – V. Lang, Stříteský, Vráblík, Jiříček, Budík, Kaňák, Kvasnička – M. Lang, Suchý, Gulaš – Malát, Kodýtek, Eberle – Rob, Stach, Pour – Slanina, Přikryl. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.