/AKTUALIZOVÁNO, VIDEO, FOTOGALERIE/ Nevyšlo to. První zápas na ledě Hradce Králové ve středu prohráli 3:4 a stav série předkola play-off extraligy se hokejistům Vítkovic nepodařilo srovnat ani ve druhém duelu u soupeře. Ve čtvrtek je v 16. minutě sestřelil Kevin Klíma. Ostravané na východě Čech padli 0:1, a pokud nechtějí konec sezony, musí zabrat v sobotu doma.

Hodnocení trenérů Pavla Trnky (Vítkovice) a Tomáše Martince (Hradec Králové) | Video: Deník/Vladimír Machek

„První třetina z naší strany ještě nebyla úplně hrůzostrašná. Druhá byla šílená, tam za nás v podstatě nastoupil jenom gólman. Ve třetí jsme si paradoxně začali trochu vytvářet šance, ale s takovou hrou jenom na pár minut nemáme šanci uspět," neskrýval zklamání z porážky Pavel Trnka, trenér HC Vítkovice Ridera.

„1:0 je fotbalový výsledek, ale pro nás o to cennější. Došli jsme si pro něj soudržným týmovým výkonem. Vítkovice nám v závěru ukázaly, že to bude ještě obrovský boj a že nás u nich nečeká nic lehkého. Musíme se na to dobře připravit,“ upozornil trenér Hradce Králové Tomáš Martinec, že předkolo play-off nemusí skončit po třetím duelu.

Nyní se série na tři vítězství stěhuje do Ostravar Arény, kde bude pokračovat v sobotu 9. března od 15 hodin. V případě úspěchu vítkovických hokejistů by se na stejném místě hrálo i v neděli 10. března.

Skvělý Klimeš ani využité přesilovky Vítkovicím nestačily, první bod má Hradec

Hokejová extraliga – druhý zápas předkola play-off:

Hradec Králové – Vítkovice Ridera 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 16. Kevin Klíma (Okuliar, Blain). Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Hynek, Thuma. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Střely na branku: 38:25. Diváci: 4577. Stav série: 2:0.

Hradec Králové: Pařík – Freibergs, Blain, Pavelka, Pláněk, Pilař, McCormack, Jank – Perret, Tamáši, Jasper – Okuliar, Kevin Klíma, Jergl – Eberle, Estephan, Šťastný – R. Pavlík, Lalancette, Miškář. Trenéři: T. Martinec, Hamara a Frühauf.

Vítkovice Ridera: Klimeš – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Auvitu, Prčík, Stehlík – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Roberts Bukarts, Krieger, Rihards Bukarts – Kalus, Chlán, Dej – R. Půček, Claireaux, Lednický. Trenéři: Trnka, Veber a Šimíček.