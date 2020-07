Trenérské trio Mojmír Trličík, Ladislav Svozil a Darek Stránský mělo na ploše k dispozici šestadvacet hráčů a dva brankáře. Podle předpokladů chyběli pouze hvězdný obránce Roman Polák, který se k týmu přidá v pondělí, a další zadák Jesse Dudas, který léčí lehké zranění zad v Kanadě. „Zapojí se 16. srpna,“ prozradil kouč Mojmír Trličík.

Ten byl jinak s prvním tréninkem, jemuž předcházely testy všech hráčů i členů realizačního týmu na covid-19, spokojený. „Dozvěděli jsme se, že testy byly negativní, takže jsme do toho šli s pozitivní náladou. Hned jsme to pojali ve velké intenzitě, ode dneška pak budeme trénovat po skupinkách nebo dvoufázově. A jelikož jsme začali později, pojedeme teď i přes víkend v jednom devítidenním bloku, v němž budou i dva zápasy v příštím týdnu,“ připomněl Trličík, že Vítkovice čeká v úterý ve Zlíně vstup do Generali Česká Cupu, načež hned ve čtvrtek budou hostit Třinec.

„Věřím, že budeme připraveni,“ dodal Mojmír Trličík. Sám považuje současný kádr, jež naposledy doplnil místo útočníka Ondřeje Romana mířícího do Finska Rostislav Marosz, za hotový. „Už v zimě, kdy se kádr mění, byl Rosťa jedním z vyhlédnutých hráčů, měli jsme ho v hledáčku. Nakonec jsme rádi, že ho tady máme,“ řekl Trličík.

„S dalším posilováním už nepočítáme, ale jak se každým dnem mění situace ve společnosti, tak samozřejmě může nastat nějaká změna. Nyní ale tým máme postavený přesně podle představ, práce majitele i Romana Šimíčka (sportovní ředitel) byla excelentní, takže nyní kádr budeme v podstatě jen zužovat,“ potvrdil Trličík.