Čtvrteční tragédie způsobená tornádem a nedozírné škody na majetku i lidských životech na jihu Moravy přiměla řadu lidí i organizací pomoci tamním obyvatelům. Přispět padesáti tisíci korunami se rozhodly hokejové Vítkovice, pozadu nezůstává ani fotbalový Baník Ostrava.

Extraligový celek se tak zapojil do vlny solidarity. „Je to strašné, co se na jižní Moravě stalo. Je nám obrovsky líto všech, které ničivý živel připravil o domovy a majetek. Hluboce litujeme obětí a pozůstalým alespoň takto na dálku vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ uvedl pro klubový web majitel Vítkovic Aleš Pavlík.