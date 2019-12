Po necelých čtyřech sezonách v Kometě Brno se do Vítkovic vrací obránce Jan Štencel. Rodák z Opavy posiluje třináctý celek extraligové tabulky s okamžitou platností.

Na snímku Štencel. | Foto: Deník / Lubomír Stehlík

Štencel se do Ostravy vrací jako dvojnásobný extraligový mistr, který už nakoukl i do národního týmu. Teď chce vytáhnout Vítkovice v tabulce zase nahoru. „Věřím, že týmu budu schopen pomoci,“ uvedl pro klubový web ve středu, kdy se také zapojil do tréninku s týmem.