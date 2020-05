Vlnu hráčských změn v extraligovém A-týmu v uplynulých dnech mají hokejové Vítkovice za sebou, na řadu přišla obměna ve vedení klubu. Ve čtvrtek Ostravané nejprve ohlásili konec dlouholetého funkcionáře Jana Faltera, vzápětí oznámili příchod bývalého šéfa prvoligového Havířova Patrika Rimmela.

Patrik Rimmel se loučí. | Foto: Michal Polák

Ostravský rodák a vítkovický odchovanec bude mít kompetence ve sportovně-administrativní a manažerské sféře s názvem manažer klubu. Tam nahradí právě Jana Faltera, který odchází do důchodu. „Honza Falter byl a je stálicí vítkovického klubu. Za těch bezmála třicet let odvedl pro Vítkovice výbornou práci, a to jak v časech dobrých, tak také krizových. Osobně i za klub mu chci velice poděkovat za loajalitu, pracovní nasazení i výdrž, se kterými u nás v klubu působil a nesmazatelně se tím zapsal do historie vítkovického hokeje. Pevně také věřím, že neodchází do důchodu úplně a že přijme nabídku pokračovat v dozorčí radě akciové společnosti HC Vítkovice Ridera,“ řekl pro klubový web šéf Vítkovic Aleš Pavlík.