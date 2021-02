Oba se už ukázali v ostravském dresu v zápase. Stach ve dvou střetnutích proti Litvínovu (3:2) a Hradci Králové (3:4 PP) zaznamenal kanadský bod za asistenci, Flick se blýskl v neděli povedeným nájezdem. Trenér Miloš Holaň ani jednoho ale zatím detailně hodnotit nechce.

„Je brzy. Chtěli jsme centry, máme je, počkáme, až se odehraje více zápasů, pak si můžu udělat nějaký úsudek. Teď ho nejsem schopný,“ přiznal s tím, že očekávání jsou jasná. „Jsou to dva rozdílní centři. David Stach je více technický, do spolupráce, kdežto Rob je přímočařejší, s dobrou střelou. Čekám od nich samozřejmě body. Dostanou prostor v přesilovkách, aby byli produktivní, protože tato činnost nás také trápí,“ přiblížil Holaň.

Sám Stach je rád za změnu prostředí. „Byl jsem až překvapený ze zázemí, které je vynikající. Líbí se mi tu. Navíc hraji na centru, tak jsem spokojený a snad to bude pokračovat,“ zadoufal osmadvacetiletý rodák z Kladna.

Spolupráce s novými parťáky si podle něj ještě sedá. „Třeba přesilovky nejsou moc oslnivé, ale v zápasech rozhodují, tak snad to začne fungovat. Přece jen nic nejde ze dne na den, musíme to potrénovat, vyhovět si s kluky a bude to dobré,“ nastínil recept Stach, který neměl problém ani s aklimatizací v novém prostředí.

„Znal jsem tady dost kluků. Ať už z mládežnického nároďáku, nebo z reprezentačních kempů. Třeba se Šlajzou (Janem Schleissem) jsem hrál v Plzni, Douďas (Lukáš Doudera) je z Kladna jako já. V tom to bylo jednodušší,“ dodal David Stach.

SPOKOJENOST? V RÁMCI MOŽNOSTÍ

Holaň se s kádrem, který se do konce sezony už nijak nezmění, poměrně spokojený. „V rámci možností. Chtěli jsme přivést ještě jednoho obránce, protože se zranil Roman Polák, ale na trhu nikdo takový není. A pokud někdo je volný, tak nejsme schopni akceptovat finanční podmínky,“ přiznal kouč.

Potvrdil, že kapitán Polák bude kvůli svalovému zranění chybět čtyři týdny. „Minimálně. Pak se uvidí,“ upozornil. „Teď má Roman týden klid, potom začnou nějaké procedury, ale je to vážné zranění, takže na Romana určitě tlačit nebudu. Je to velice platný hráč, takže podle jeho pocitů se budu řídit,“ doplnil Miloš Holaň.

V neděli v sestavě proti Hradci nefiguroval Zbyněk Irgl. Nikoli ale z výkonnostních, ani zdravotních důvodů. „Máme dohodu. Jelikož Zbyněk předtím půlroku nehrál, není to pro něj jednoduché, potřebuje do sebe dostat zápasový rytmus, odpočinout si, a dotrénovat fyzickou kondici na ledě, tak jsme ho nenasadili. Jinak s ním ale počítám do základu,“ uzavřel Miloš Holaň.

Nebude to jednoznačná záležitost, míní Palička

Bývalý brankář a později předseda hokejových Vítkovic Zdeněk Palička. Dnes šéfuje klubu FK Stará Bělá.Zdroj: Deník / Lukáš KaboňJako hráč zápasy proti Třinci nezažil, později ve vedení klubu jen párkrát. O to víc si bývalý brankář a předseda hokejových Vítkovic Zdeněk Palička užívá derby jako fanoušek. „Každý takový zápas je svátek. Jen škoda, že tomu teď chybí lidi,“ říká pro Deník šéf fotbalového klubu ze Staré Bělé.



Pro něj byla tato utkání vždy zajímavou konfrontací, bez ohledu na to, jak si rivalové vedli. „Přiznávám, že pro mě jako Vítkovičáka bylo pokaždé prestižní porazit Třinec, i když tam mám kamarády. A samozřejmě jsem byl vždy naštvaný, když se prohrálo,“ usmívá se a vypíchne duel, který si užil.



„Už léta z dřívějších pracovních vztahů a kontaktů se znám s Janem Czudkem (viceprezident Ocelářů Třinec). Jednou jsme se potkali před derby na stadionu a trochu jsme se popichovali, jak to skončí. Víte, jak to dopadlo? Vyhráli jsme 7:0. Prostě jsme je přejeli,“ vypráví. To bylo 13. listopadu 2015.



„Ne že bych se mu smál. Takový já nejsem a ani bych si to nedovolil. Navíc pokud Třinec nehraje s Vítkovicemi, tak mu jako mančaftu z regionu přeji, rozhodně necítím zášť. Jen mi to utkvělo v paměti. Potěšilo mě, že jsme jim dali latu,“ vzpomíná Zdeněk Palička.



Bývalých hráčů Vítkovic, dnes v třineckých službách, zažil mnoho. „Třeba Honza Peterek. Pamatuji si ho ještě jako mladého hráče. Vždy to byl perfektní hoch a je jím stále. Když přijedu do Třince, pokaždé se zeptá, jak se daří, co zdraví. U něj jsem byl hodně zklamaný, že ho kdysi pustili do Třince, protože i ve vyšším věku ukázal, jaký je to hokejista a Třinec nakonec dotáhl k titulu,“ připomíná Palička.



Tipovat výsledek dnešního klání se neodvažuje. „Třinec musel nedávno pustit některé hráče zpátky do zámoří a to ho oslabilo, to si nemusíme namlouvat. Také mají za sebou horší období, prohrávali, ale už se z toho dostali. Vítkovice po změně trenérů nehrají špatně, zlepšily se, takže si myslím, že to nebude jednoznačná záležitost. Zvlášť když domácí prostředí není bez diváků výhodou, jako obvykle,“ míní někdejší funkcionář.



A jaký má pohled na současné dění ve svém milovaném klubu? „Víte, je zvláštní, že já už ani nevím, kdo je kdo,“ zakroutí hlavou. „Myslím, že obrovská chyba byla, že odešla řada odchovanců, jeden po druhém. Kluci jako Šimon Stránský, či Patrik Zdráhal. Těžko říct, jestli to bylo o penězích, nebo o čem, ale mrzí mě to a trápí. Stejně tak to, že se letos nesestupuje. Podle mě to tu sezonu degraduje, chybí tomu náboj. Fandit ale budu dál, tak uvidíme, jak to letos dopadne,“ uzavírá Zdeněk Palička.