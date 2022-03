Jaké jsou pro Vítkovice možnosti? Olomouc, Kometa Brno, nebo Mladá Boleslav. S jedním z těchto protivníků si to od pátku rozdá v sérii na tři vítězství. Trenér Miloš Holaň ale vyloučil jakékoliv přemýšlení nad tím, co je pro tým výhodnější.

„Nemůžeme mít v hlavách něco jako šetřit se. Tahle slova úplně vypouštíme a jedeme naplno do posledního zápasu a do poslední sekundy, až to utkání skonči. Nešpekulujeme, nekalkulujeme, jedeme bomby do konce a uvidíme, kdo z toho vzejde,“ řekl.

Ridera půjde do atraktivního duelu bez několika hráčů, naopak po disciplinárním trestu se vrací Marek Kalus. „Nevíme, jak se sestavou, kteří hráči se ze dne na den uzdraví, takže v tomto směru trošku otazník,“ prozradil trenér Miloš Holaň.

Využívá tak hráčů z první ligy. „Kádr se v útoku trošku rozšířil. V obraně je to horší, tam je hráčů méně,“ přiznal Holaň.

Vítkovice posiluje nedělní úspěch proti čerstvému držiteli Prezidentského poháru z Hradce Králové. „Myslím si, že je dobře, že hrajeme venku, že si před play-off vyzkoušíme ještě zápas venku, protože teď jsme hráli dvakrát po sobě doma,“ poznamenal Miloš Holaň.

Soupeře považuje v domácím prostředí za silného. „My ty tři poslední zápasy bereme jako play-off a myslím si, že to bylo vidět, že hráči se semkli, dodržovali systém a taktiku. Na poradách jsme se více zaměřovali na ty detaily a bylo to vidět více než předtím. Důslednost začíná být vidět, protože ty maličkosti budou rozhodovat,“ uzavřel Miloš Holaň.