Ostravané od začátku zápasu tahali za kratší konec. Na góly Klimka v 9. a Bambuly ve 23. minutě odpověděli Bukarts ve 27. a Lakatoš v 36. minutě. Jenže těsně před druhou přestávkou poslal Hanáky znovu do vedení Ondrušek. A Vítkovičtí museli opět srovnávat manko. Podařilo se jim to až v závěrečné části duelu, kdy domácí nedovoleně zastavili samostatný únik Fridricha a nařízené trestné střílení ve 47 minutě proměnil Bukarts - bekhendem nekompromisně zavěsil do horního růžku Konrádovy svatyně.

O sedm minut později si ostravští fanoušci ještě radostněji zakřičeli ‚Gól!‘, když nahrávku Lakatoše využil Krieger. Vítkovice poprvé v utkání vedly 4:3, ale neradovaly se dlouho, v 58. minutě zařídil při power play prodloužení Orsava. „Nesmírně si vážím charakteru mužstva, že to dokázali otočit a srovnat," ocenil výkon týmu vítkovický trenér Miloš Holaň.

V prodloučení však další gól nepadl, a tak rozhodovaly samostatné nájezdy. Konečné rozuzlení tajenky přišlo až v desáté sérii, zásluhou Nahodila se nakonec radovala Olomouc.

„Podle průběhu bod asi bereme. Podruhé jsme prohráli nájezdy, což je škoda, protože věřím, že na to máme kluky, kteří to umí rozhodnout a podruhé se nám to nepodařilo. Berme bod, buďme za něj rádi, pracujme dál a myslím si, že až se nám vrátí zranění hráči, síla bude ještě větší. Dali jsme tři přesilovkové góly, což je velké plus," konstatoval vítkovický kouč Miloš Holaň.

Hokejová extraliga - 7. kolo:

HC Olomouc - Vítkovice Ridera 5:4 po sn (1:0, 2:2, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Klimek (Švrček, Nahodil), 23. Bambula (Rutar, Kunc), 39. Ondrušek (Menšík), 58. Orsava (Nahodil, J. Káňa), rozh. náj. Nahodil – 27. Bukarts (Mikuš, Lakatoš), 36. Lakatoš (Mikuš), 47. Bukarts (TS), 54. Krieger (Kalus, Lakatoš). Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:3. Střely na branku: 40:40. Diváci: 4884.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Dujsík, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Rutar – J. Káňa, P. Musil, Orsava – Klimek, Nahodil, Navrátil – Kunc, Menšík, Bambula – Kusko, Anděl, Strapáč. Trenér: Jan Tomajko.

Vítkovice Ridera: Stezka – Mikuš, Prčík, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Kalus, Marosz, Lakatoš – Fridrich, Lindberg, Bernovský – Bukarts, Krieger, Dej – Lednický, Chlán, Maciaś. Trenér: Miloš Holaň.