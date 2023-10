Vítkovice překonaly herní krizi, po Liberci zhasly i v Brně Kometu

/FOTOGALERIE/ Byla to velká přestřelka a drama až do úplného konce. Vítězně z něj v neděli vyšli hokejisté Vítkovic, kteří v 11. kole extraligy porazili brněnskou Kometu na jejím ledě 5:3. Autorem rozhodujícího čtvrtého gólu byl v 54. minutě Američan Peter Krieger. Do akce se zapojila i čerstvá posila, navrátilec Patrik Zdráhal, který k výhře přispěl jednou asistencí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hokejisté Vítkovic v 11. kole extraligy porazily v Brně Kometu 5:3. Fotogalerie je z pátečního domácího utkání s Libercem (5:2). | Foto: HC Vítkovice Ridera