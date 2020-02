První třetina gól nenabídla, šance však ano. Na domácí straně se objevili ve velkých možnostech Hruška, Schleiss, Mallet či Dej, ale Kašík si vždy poradil. Hosté naproti tomu nezužitkovali přesilovou hru, úspěšný nebyl ani Claireaux, když trefil tyč.

Nastřelením brankové konstrukce se Zlín uvedl i na začátku prostřední části, když do ní mířil v početní výhodě Honejsek. Přesilových her se ale dočkaly i Vítkovice, rovněž i oni zasáhli tyč, a to dokonce dvakrát.

Několikrát navíc pořádně zaměstnaly Kašíka, ovšem ani Svoboda na druhé straně kluziště si na nečinnost stěžovat nemohl. Oba ale nadále úspěšně odolávali.

Rozhodnutí přinesla až závěrečná dvacetiminutovka. A došlo na to hned po 56 vteřinách hry, když Gregorcovu střelu šikovně tečoval exzlínský útočník Bukarts mezi Kašíkovy betony. Ačkoli obě mužstva měla ještě několik možností, víc branek už nepadlo a Vítkovice si tak připsaly důležité tři body.

Ohlasy trenérů:

Ladislav Svozil (Vítkovice): "Podali jsme zodpovědný a bojovný výkon. Od začátku utkání jsme byli lepší a gólový rozdíl mohl být vyšší. Měli jsme situace dva na jednoho, Ondra Roman netrefil prázdnou branku… To k tomu ale patří. Vítězství se nerodilo lehce, jsme ovšem spokojeni i za výsledek 1:0, protože máme tři body. Děkuji i fanouškům a doufám, že v neděli přijdou v ještě větším počtu."

Martin Hamrlík (PSG Berani Zlín): "Nezasloužili jsme si tady vyhrát a ani bodovat. Jsme nepoctiví a nepokorní. Tyto zápasy jsou přitom těžké, jako v play off, a my si pořád hrajeme ten svůj hokejíček. Bojovnosti bylo z naší strany málo, přišla možná až ve třetí třetině, do té doby jsme tady nebyli. Téměř jsme neohrozili brankáře Vítkovic. Upustili jsme od urputnosti, a když napočítáme naše srážky za poslední zápasy, bude na to stačit jedna ruka. Mančafty, co hrají o všechno, do toho jdou na krev. Pokud takhle budeme pokračovat dál, moc zápasů nevyhrajeme."

HC Vítkovice Ridera – PSG Berani Zlín 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 41. Bukarts (Gregorc, Hruška). Rozhodčí: Šír, Kika – Tošenovjan, Rožánek. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4135.

Vítkovice: M. Svoboda – Rosandič, Trška, Štencel, Gregorc, Výtisk, R. Černý, L. Kovář – Bukarts, J. Hruška, Lakatoš – Indrák, R. Veselý, Schleiss – Dej, Roman, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenéři: Trličík, Klesla a Svozil.

Zlín: Kašík – Žižka, Nosek, Freibergs, Ferenc, Novotný, D. Řezníček, Mat. Hamrlík – Herman, Fořt, Fryšara – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Claireaux, Dufek – Kubiš, P. Sedláček, Ondráček. Trenéři: Svoboda a Mar. Hamrlík.