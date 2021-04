Ačkoli Pyrochta, který do týmu Ridery přišel na začátku ledna z Brna a odehrál třicet utkání, v únoru prodloužil smlouvu, využil klauzule a možnosti zkusit štěstí v zahraničí.

„Na rovinu říkám, že jsem chtěl ve Vítkovicích zůstat, taky proto jsme se s vedením klubu ještě v průběhu sezony dohodli na pokračování smlouvy. Jenže teď přišla nabídka ze zahraničí a já ji chci využít, proto jsem požádal Vítkovice o uvolnění,“ řekl pro klubový web čtyřiadvacetiletý obránce.

„Ale mrzí mě, že z Vítkovic odcházím, protože se mi tady líbilo. Byly to vlastně Vítkovice, kdo mi znovu otevřel cestu do zahraničí. Strašně mi to tady sedlo, dařilo se mi, trenéři mi dali příležitost, mohl jsem se znovu vyhrát a asi i díky tomu jsem zaujal natolik, že přišla tahle zahraniční nabídka,“ pokračoval.

„Je mi líto, že ve Vítkovicích nebudu pokračovat, ale brzy mi bude pětadvacet a z mého pohledu by asi byla chyba, kdybych nevyužil příležitosti jít opět ven,“ dodal Filip Pyrochta, který v letech 2014 až 2019 hrál v zámoří.

Sportovní ředitel Roman Šimíček tak začal řešit díru ve složení mužstva. „Mrzí nás to, protože jsme s Filipem počítali do základní sestavy. Hodně nám v uplynulé sezoně pomohl a věřili jsme, že v další sezoně může své výkony u nás ještě více rozvinout. Také proto jsme se s ním dohodli na pokračování u nás, ale bohužel nabídka ze zahraničí je pro hráče vždy mnohem lákavější. Je to škoda, ale takový je hokejový život,“ pronesl Šimíček.