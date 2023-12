Zatímco česká extraliga na pár dní ustala díky reprezentační přestávce, evropská Liga mistrů běží dál. A s ním ve hře zůstávají i hokejisté Vítkovic, kteří budou v úterní odvetě (18 hodin) dohánět doma v Ostravě proti švýcarskému Rapperswil-Jona Lakers jednobrankovou ztrátu z minulého týdne.

Utkání hokejové Ligy mistrů: HC Vítkovice Ridera - SC Rapperswil-Jona Lakers, 3. září 2023, Ostrava. (zleva) Roberts Bukarts z Vítkovic a Dominic Lammer SC Rapperswil. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Zvedají se! To je pro fanoušky hokejových Vítkovic ta nejdůležitější zpráva posledních dnů. Herně i výsledkově. Dvě výhry a zisk osmi bodů ze čtyř utkání jsou jasným náznakem lepších časů. Ostravané se tím vzdálili v tabulce nejvyšší soutěže čtrnácté Mladé Boleslavi na osm bodů.

Navíc se Rideře daří i na evropské scéně. Čtvrtfinále Ligy mistrů lze považovat za úspěch, tým kouče Pavla Trnky ale může mířit i dál. Stačí „maličkost“. Porazit v úterý Rapperswil, který je ve švýcarské lize předposlední. A že to není nemožné, se Vítkovice přesvědčily v létě v rámci základní skupiny. Ostrava slavila triumf 4:1.

Před týdnem pomohli k výhře Lakers i čeští útočníci Roman Červenka a Martin Frk. „Budeme čerpat z toho posledního zápasu, co jsme hráli u nich. Oni jsou silní na kotouči, hrají aktivně, forčekují. Je to ale určitě hratelné. Co si pamatuji, tak jsme tam měli ke konci šanci a měli jsme možnost tam získat remízu, ale nebyli jsme schopni to tam protlačit,“ uvedl Jiří Veber, asistent trenéra Vítkovic, které trápí marodka.

„Samozřejmě musíme reagovat na tu situaci, kterou tady máme. Máme ještě nějaké kluky zraněné, takže v neděli nám zase pomohla Třebíč, což kvitujeme, protože Dočekal měl velký ice time v Chance lize. Vondráček taky nebude moct hrát, což znamená, že si budeme muset pomoct sami,“ přiblížil Veber.